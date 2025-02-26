Пенсии в Украине — кто сможет оформить две выплаты в марте

Некоторые пенсионеры получат две выплаты в марте — детали
Некоторые граждане смогут оформить сразу две пенсионные выплаты в марте 2025 года. По украинскому законодательству, дополнительная пенсия предназначена только для уязвимых категорий граждан.
Об этом говорится в объяснении пресс-службы одного из Департаментов соцзащиты населения.
Кто сможет оформить две пенсии в марте
Как объясняют специалисты по соцзащите, в Украине на две пенсии имеют право граждане, у которых установлена группа инвалидности. Таким лицам государство гарантирует обычную пенсию по возрасту и дополнительную выплату по инвалидности.
В 2025 году выплаты для таких граждан не будут пересматривать, то есть останутся на уровне прошлого года. Так, лица с инвалидностью с детства имеют право на такие суммы:
- для первой группы — 100% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году — 2,36 тыс. грн);
- для второй группы — 80% от размера прожиточного минимума;
- для третьей группы — 60% от размера прожиточного минимума;
- для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 70% от размера прожиточного минимума.
Также оформить вторую пенсию в марте смогут лица с инвалидностью в случае потери кормильца.
Требования к стажу для пенсий по инвалидности
Требования к страховому стажу для расчета пенсий для лиц с инвалидностью различаются, ведь зависят от группы инвалидности и возраста гражданина. А именно:
- для первой и второй группы — количество страхового стажа составляет от одного до десяти лет;
- для третьей группы — количество страхового стажа колеблется от одного до 14 лет.
Чтобы определить стаж для получения пенсии, украинцы должны обратиться в Пенсионный фонд или отделение соцзащиты населения.
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