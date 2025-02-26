Пенсии в Украине — кто сможет оформить две выплаты в марте

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Некоторые граждане смогут оформить сразу две пенсионные выплаты в марте 2025 года. По украинскому законодательству, дополнительная пенсия предназначена только для уязвимых категорий граждан.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы одного из Департаментов соцзащиты населения.

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Кто сможет оформить две пенсии в марте

Как объясняют специалисты по соцзащите, в Украине на две пенсии имеют право граждане, у которых установлена группа инвалидности. Таким лицам государство гарантирует обычную пенсию по возрасту и дополнительную выплату по инвалидности.

В 2025 году выплаты для таких граждан не будут пересматривать, то есть останутся на уровне прошлого года. Так, лица с инвалидностью с детства имеют право на такие суммы:

для первой группы — 100% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году — 2,36 тыс. грн);

для второй группы — 80% от размера прожиточного минимума;

для третьей группы — 60% от размера прожиточного минимума;

для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 70% от размера прожиточного минимума.

Также оформить вторую пенсию в марте смогут лица с инвалидностью в случае потери кормильца.

Требования к стажу для пенсий по инвалидности

Требования к страховому стажу для расчета пенсий для лиц с инвалидностью различаются, ведь зависят от группы инвалидности и возраста гражданина. А именно:

для первой и второй группы — количество страхового стажа составляет от одного до десяти лет;

для третьей группы — количество страхового стажа колеблется от одного до 14 лет.

Чтобы определить стаж для получения пенсии, украинцы должны обратиться в Пенсионный фонд или отделение соцзащиты населения.

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