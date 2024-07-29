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Некоторые пенсионеры получат больше денег с 1 августа — главные изменения в следующем месяце

29 июля 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Доплаты к пенсии с 1 августа — какую помощь получат пенсионеры
Выплата пенсии. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 августа не предусмотрен большой пересчет пенсий. Однако некоторые пенсионеры получат повышение благодаря дополнительным выплатам и надбавкам.

Новини.LIVE рассказывают, какие изменения ждут пенсионеров с 1 августа.

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Помощь от ООН

В августе часть украинских пенсионеров может ожидать увеличения пенсионных выплат благодаря новым государственным инициативам и поддержке ООН. Пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий и имеющие пенсию до 3 250 гривен, получат помощь от ООН, размер которой будет равна разнице между 3 250 гривнами и фактической пенсией.

Возрастные надбавки к пенсии

Согласно актуальному законодательству, для пенсионеров, чей размер пенсии не превышает 10 340 гривен, предусмотрены следующие доплаты:

  • От 70 до 74 лет — 300 гривен.
  • От 75 до 79 лет — 456 гривен.
  • Более 80 лет — 570 гривен.

Выплаты ко Дню Независимости

Ветераны войны, лица, пережившие нацистские преследования и те, кто имеет особые заслуги перед Родиной, получат разовую помощь ко Дню Независимости этого года. Пенсионерам не нужно подавать дополнительные заявления в Пенсионный фонд, поскольку средства будут автоматически начислены вместе с августовской пенсией.

Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания получат следующие выплаты:

  • 3 100 гривен — лица с инвалидностью I группы;
  • 2 900 гривен — лица с инвалидностью II группы;
  • 2 700 гривен — лица с инвалидностью III группы;
  • 1000 гривен — участники боевых действий;
  • 3 100 гривен — лица с особыми заслугами перед Родиной;
  • 650 гривен — члены семей погибших ветеранов;
  • 450 гривен — участники войны и бывшие узники концлагерей, а также другие категории лиц.

Что еще нужно знать

Напомним, в первом полугодии 2024 года в Украине выросли неравенства в пенсионном обеспечении. Средняя пенсия для некоторых украинцев с 1 января по 1 июня 2024 выросла примерно на 6 тыс. грн.

Мы также писали, что в 2024 году пенсии украинских граждан повысились, однако в следующем году вопрос пересмотра выплат остается открытым. Правительство предлагает "заморозить" соцвыплаты, а в парламенте советуют не идти на такой шаг.

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