Идентификация пенсионеров — кому и когда нужно пройти, чтобы не потерять пенсию

Пожилая женщина за компьютером. Фото: Pexels

Некоторые пенсионеры должны проходить физическую идентификацию в Пенсионном фонде Украины каждые шесть месяцев. Если они пропустят эту процедуру, выплаты могут быть приостановлены.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Кому нужно пройти идентификацию

Недавно правительство подтвердило, что живущие за рубежом пенсионеры смогут пройти физическую идентификацию в октябре этого года. Эта процедура необходима для подтверждения их права на получение пенсионных выплат.

Важно отметить, что пенсионеры, получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, должны пройти обязательную идентификацию. Те, кто не успеет сделать это до 31 марта 2024 года, лишатся права на получение выплат.

Однако пенсионные выплаты для тех, кто не успел пройти процедуру идентификации, будут накапливаться и выплачиваться после ее завершения. После успешного прохождения идентификации пенсионные выплаты будут поступать на их текущие банковские счета в Украине.

Как пройти идентификацию

Идентификацию можно пройти несколькими способами:

Лично в центре обслуживания.

Из-за личного кабинета на сайте ПФУ.

Посредством видеоконференции с представителем ПФУ.

В зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, запрещающий пенсионным органам отказывать в назначении пенсии из-за несоответствия заявления утвержденной форме. Законопроект направлен на защиту прав пенсионеров и упрощение процесса получения пенсии.

Мы также сообщали, что Кабинет Министров Украины намерен провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер пересчета еще не определен из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако ожидается, что повышение может оказаться более значительным, чем в марте 2024 года.