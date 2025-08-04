Работа в 2025 году — кому из-за дефицита специалистов гарантируют 100 тыс. грн

Работники на предприятии. Фото: Freepik

В Украине власти намерены улучшить имидж рабочих профессий путем нового закона о профессиональном образовании, сделав одним из ключевых мотиваторов уровень будущей заработной платы и возможность быстро начать карьеру. Такая необходимость продиктована ситуацией на рынке труда, где наибольший спрос на сварщиков, экскаваторщиков, электриков, монтажников и строителей.

Об этом сообщил руководитель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в комментарии Укринформу.

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По словам руководителя образовательного комитета ВРУ, по состоянию на середину 2025 года на фоне военного положения на украинском рынке труда наиболее востребованными специальностями являются рабочие. На таких должностях граждане могут зарабатывать от 50 до 100 тыс. грн ежемесячно, в то время как молодые бухгалтеры и юристы могут рассчитывать на 20-40 тыс. грн.

Речь идет не только о запросе экономики, но и о перспективе для граждан рано начать финансово достойную жизнь без многолетнего периода обучения в высших учебных заведениях и задолженности за образование.

Таким образом, ключевыми преимуществами профессионального образования станут:

заработная плата;

быстрый старт карьеры;

наличие большого количества предложений работы.

"На самом деле сегодня выпускники профтеха часто получают значительно более высокую зарплату на старте, чем те, кто имеет высшее образование. Например, экскаваторщик получает 50-100 тысяч гривен в месяц, а молодой бухгалтер или юрист — 20-40 тысяч, то рынок труда сам все показывает. И именно эти люди — профессиональные специалисты — будут отстраивать нашу страну. Спрос на них огромный и, соответственно, будут привлекательные зарплаты. Поэтому наша первая задача — повысить престиж профессионального образования", — сообщил политик.

Реформа профтехобразования в Украине

Бабак отметил, что целью государственной политики в соответствующей сфере является предоставление молодежи информации о преимуществах рабочих профессий, а также изменение восприятия обучения в учреждениях профессионального образования.

По его словам, власть должна кардинально изменить имидж профтехобразования. Чтобы граждане отошли от слова "бурса", а начали воспринимать как современные профессиональные колледжи, чтобы соответствующее образование не было "последним выбором".

Все эти задачи прописаны в новом законе о профессиональном образовании, подготовленного ко второму чтению в парламенте. Документ призван реформировать:

материально-техническую базу профтехобразования;

сотрудничество с работодателями;

финансовую помощь учащихся;

процесс трудоустройства после завершения обучения;

отношение к рабочим профессиям.

Нардеп отметил, что планируют изменить подход и в оплате труда педагогов в учреждениях профтехобразования.

"На мой взгляд, нужно внедрить специальные стимулы в виде надбавок, премий и тому подобное. Мы уже начали обсуждать этот вопрос на уровне Комитета. Возможно, уже осенью вынесем его на рассмотрение в формате конкретного решения. Эти учителя действительно заслуживают большего. И мы должны сделать все, чтобы они не только оставались в системе, но и чтобы в нее приходили новые мотивированные специалисты", — добавил Бабак.

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