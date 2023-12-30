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Дефицит на рынке — кому срочно предлагают высокооплачиваемую работу

30 декабря 2023 14:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в декабре — каким дефицитным специалистам платят больше
Работники завода. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине наблюдается дефицит на рынке труда на фоне военного положения, мобилизации и оттока граждан за границу. В ряде сфер срочно ищут специалистов на высокую заработную плату.

О ситуации на рынке рассказал соучредитель и СЭО кадрового портала Work.ua Артур Михно.

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По его словам, в стране продолжает расти спрос на квалифицированный персонал. При этом работодатели готовы повышать зарплату и предлагать более выгодные условия в конкуренции за привлечение опытных сотрудников. Он выделил несколько сфер, где наибольший дефицит квалифицированных специалистов и высокий доход.

Как отмечает Артур Михно, к концу 2023 года в стране ощущается дефицит на профессионалов таких сфер:

  • строительство;
  • медицина;
  • фармацевтика;
  • производство;
  • торговля.

В частности, много вакансий для медиков, особенно в Вооруженных Силах. Иногда приглашают с малым опытом работы — от 1 года. По данным портала Work.ua, заработную плату обещают от 25 тысяч до 125 тысяч гривен.

 

работа зарплата
Источник: Work.ua

Среди прочих, в декабре наиболее востребованы электрики и водители-механики. Также большая потребность в этих специалистах как в тылу, так и на фронте. Заработная плата стартует от 18 тысяч гривен и может достигать 120 тысяч гривен.

 

работа зарплата
Источник: Work.ua

Кроме того, на рынке востребована сфера обслуживания и все, что касается продаж. В частности, менеджеры по продажам могут зарабатывать от 14 тысяч до 40 тысяч гривен.

"Это могут быть люди, работающие в телефонных продажах, могут быть непосредственно продавцы в магазинах", — сообщил он.

Что еще следует знать

Напомним, в Украине части специалистов повысили официальную заработную плату. Речь идет о тех, кто работает в условиях интенсивных обстрелов.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.

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