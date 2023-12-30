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Дефіцит на ринку — кому терміново пропонують високооплачувану роботу

30 грудня 2023 14:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у грудні — яким дефіцитним спеціалістам платять більше
Працівники на заводі. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні надалі спостерігається дефіцит на ринку праці на тлі воєнного стану, мобілізації та відтоку громадян за кордон. У низці сфер терміново шукають спеціалістів на високу заробітну плату.

Про ситуацію на ринку розповів співзасновник та СЕО кадрового порталу Work.ua Артур Міхно.

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Кого шукають на високооплачувану роботу

За його словами, в країні продовжує зростати попит на кваліфікований персонал. При цьому роботодавці готові підвищувати заробітну платню та пропонувати більш вигідні умови у конкуренції за залучення досвідчених співробітників. Він виділив кілька сфер, де найбільший дефіцит кваліфікованих спеціалістів та високий дохід.

Як зазначає Артур Міхно, на кінець 2023 року в країні відчувається дефіцит на професіоналів таких сфер:

  • будівництво;
  • медицина;
  • фармацевтика;
  • виробництво;
  • торгівля.

Зокрема, багато вакансій для медиків, особливо у Збройних силах. Іноді запрошують з малим досвідом роботи — від 1 року. За даними порталу Work.ua, заробітну плату обіцяють від 25 тисяч до 125 тисяч гривень.

 

робота зарплата
Джерело: Work.ua

З-поміж інших, у грудні найбільш затребуваними є електрики та водії-механіки. Також є велика потреба у цих фахівцях як у тилу, так і на фронті. Заробітна плата стартує від 18 тисяч гривень і може досягати 120 тисяч гривень.

 

робота зарплата
Джерело: Work.ua

Окрім того, на ринку затребувана сфера обслуговування та все, що стосується продажів. Зокрема, менеджери з продажу можуть заробляти від 14 тисяч до 40 тисяч гривень.

"Це можуть бути люди, які працюють у телефонних продажах, можуть бути безпосередньо продавці у магазинах", — повідомив він.

Що ще слід знати

Нагадаємо, в Україні частині фахівців підвищили офіційну заробітну плату. Йдеться про тих, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів.

Також ми писали про те, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

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