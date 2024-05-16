Работа на госслужбе — власти заявили о катастрофическом дефиците специалистов

Отдел кадров. Фото: news.dtkt.ua

В 2024 году в Украине в госорганах и органах местного самоуправления катастрофически не хватает работников. Во время военного положения ситуация ежемесячно ухудшается.

Об этом сообщила глава Нацагентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.

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Катастрофический дефицит специалистов на госслужбе

По словам главы профильного агентства, на госслужбе не хватает специалистов.

"Нам катастрофически не хватает специалистов. Пока эта проблема наблюдается в государственных органах и в органах местного самоуправления", — говорится в сообщении.

Учитывая это, среди ключевых приоритетов работы Нацагентства остается реформа системы оплаты труда госслужащих. Главная цель — продолжить привлечение квалифицированных кадров и удержание путем конкурентной заработной платы.

"Также работаем над введением закона Украины "О службе в органах местного самоуправления". Кроме того, важной задачей является возобновление конкурсной процедуры на должности госслужбы", — сообщила Алюшина.

Число вакантных должностей на госслужбе продолжает активно увеличиваться. Сейчас их насчитывается 40,76 тыс.ячи, это на 1,66 тысячи больше по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, 4,18 тыс. госслужащих (812 женщины) мобилизовали (или служат в рядах терробороны и добровольческих формированиях тергромад).

Источник: НАДС

Оплата труда на госслужбе

В 2024 году власти изменили правила в оплате труда для госслужащих, ограничив премии. Речь идет о постановлении №1409, предусматривающем следующие доли зарплаты:

70% — должностной оклад;

30% — премия.

Следует отметить, что ранее в заработной плате госслужащих было такое соотношение:

40% — должностной оклад;

60% — вариативная составляющая (премии, надбавки за выслугу, ранг, интенсивность труда из-за нехватки кадров).

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. грн ежемесячно.

Также мы писали о том, что в Украине часть специалистов повысила официальную заработную плату. Речь идет о тех, кто работает в условиях интенсивных обстрелов.