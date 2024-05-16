Работа на госслужбе — власти заявили о катастрофическом дефиците специалистов

Дефицит кадров и новые зарплаты — госслужбе не хватает специалистов
В 2024 году в Украине в госорганах и органах местного самоуправления катастрофически не хватает работников. Во время военного положения ситуация ежемесячно ухудшается.
Об этом сообщила глава Нацагентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.
Катастрофический дефицит специалистов на госслужбе
По словам главы профильного агентства, на госслужбе не хватает специалистов.
"Нам катастрофически не хватает специалистов. Пока эта проблема наблюдается в государственных органах и в органах местного самоуправления", — говорится в сообщении.
Учитывая это, среди ключевых приоритетов работы Нацагентства остается реформа системы оплаты труда госслужащих. Главная цель — продолжить привлечение квалифицированных кадров и удержание путем конкурентной заработной платы.
"Также работаем над введением закона Украины "О службе в органах местного самоуправления". Кроме того, важной задачей является возобновление конкурсной процедуры на должности госслужбы", — сообщила Алюшина.
Число вакантных должностей на госслужбе продолжает активно увеличиваться. Сейчас их насчитывается 40,76 тыс.ячи, это на 1,66 тысячи больше по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, 4,18 тыс. госслужащих (812 женщины) мобилизовали (или служат в рядах терробороны и добровольческих формированиях тергромад).
Оплата труда на госслужбе
В 2024 году власти изменили правила в оплате труда для госслужащих, ограничив премии. Речь идет о постановлении №1409, предусматривающем следующие доли зарплаты:
- 70% — должностной оклад;
- 30% — премия.
Следует отметить, что ранее в заработной плате госслужащих было такое соотношение:
- 40% — должностной оклад;
- 60% — вариативная составляющая (премии, надбавки за выслугу, ранг, интенсивность труда из-за нехватки кадров).
Что еще стоит знать
Напомним, в Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. грн ежемесячно.
Также мы писали о том, что в Украине часть специалистов повысила официальную заработную плату. Речь идет о тех, кто работает в условиях интенсивных обстрелов.
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