Отключения электричества в Украине — НБУ прогнозирует дефицит до 2027 года

Дефицит электричества в Украине — НБУ обновил прогноз до 2027 года
Национальный банк Украины (НБУ) обновил оценку возможного дефицита электроэнергии на ближайшие годы из-за подтверждения рисков потерь энергетической инфраструктуры во втором квартале этого года. Нехватка ресурса возможна до 2027 года.
Это следует из "Инфляционного отчета" НБУ (июль-2024).
Каким будет дефицит электричества до 2027 года
В отчете отмечается, что атаки РФ по энергетической инфраструктуре в 2024 году (генерации и передающих мощностях) спровоцировали существенное увеличение потерь в энергетической системе и длительное отключение электроэнергии. Особенно пострадала от обстрелов маневровая генерация (ТЭС/ТЭС).
Поэтому существенный дефицит возник уже во втором квартале, а в начале третьего углубился из-за жаркой погоды и разрушений. Тогда как восстановление утраченных мощностей или создание новых требует значительного времени и финансирования.
Учитывая это, регулятор обновил прогноз на следующие годы относительно возможной нехватки энергоресурса.
Так, согласно новому прогнозу НБУ на 2024–2026 годы относительно дефицита электроэнергии, существенно ухудшились показатели:
- более 7% — в 2024 году (согласно предыдущей оценке — 5%);
- около 8% — в 2025-м (по предыдущей оценке — 4%);
- около 5% — в 2026-м (дефицита не прогнозировали).
Что еще стоит знать
Напомним, в августе украинцы могут не волноваться о повышении тарифов на электроэнергию. В последний месяц лета стоимость этих услуг в Украине не будет повышаться.
Также мы писали, что вскоре можно ожидать повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление и горячую воду) в связи со сложным состоянием в энергетике и госбюджете. Национальный банк в новом прогнозе очертил сроки, когда начнется корректировка цен.
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