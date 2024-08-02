Отключения электричества в Украине — НБУ прогнозирует дефицит до 2027 года

Сотрудник энергосферы. Фото: NPC Ukrenergo

Национальный банк Украины (НБУ) обновил оценку возможного дефицита электроэнергии на ближайшие годы из-за подтверждения рисков потерь энергетической инфраструктуры во втором квартале этого года. Нехватка ресурса возможна до 2027 года.

Это следует из "Инфляционного отчета" НБУ (июль-2024).

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В отчете отмечается, что атаки РФ по энергетической инфраструктуре в 2024 году (генерации и передающих мощностях) спровоцировали существенное увеличение потерь в энергетической системе и длительное отключение электроэнергии. Особенно пострадала от обстрелов маневровая генерация (ТЭС/ТЭС).

Поэтому существенный дефицит возник уже во втором квартале, а в начале третьего углубился из-за жаркой погоды и разрушений. Тогда как восстановление утраченных мощностей или создание новых требует значительного времени и финансирования.

Учитывая это, регулятор обновил прогноз на следующие годы относительно возможной нехватки энергоресурса.

Так, согласно новому прогнозу НБУ на 2024–2026 годы относительно дефицита электроэнергии, существенно ухудшились показатели:

более 7% — в 2024 году (согласно предыдущей оценке — 5%);

около 8% — в 2025-м (по предыдущей оценке — 4%);

около 5% — в 2026-м (дефицита не прогнозировали).

Что еще стоит знать

Напомним, в августе украинцы могут не волноваться о повышении тарифов на электроэнергию. В последний месяц лета стоимость этих услуг в Украине не будет повышаться.

Также мы писали, что вскоре можно ожидать повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление и горячую воду) в связи со сложным состоянием в энергетике и госбюджете. Национальный банк в новом прогнозе очертил сроки, когда начнется корректировка цен.