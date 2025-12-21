Выплата пенсий — что будет с начислением выплат в 2026 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Миллионы украинцев в 2025 году получали пенсию, которая является для них очень важной финансовой помощью. Поэтому многих граждан волнует, как будут выплачиваться деньги в 2026 году, в частности в первый месяц нового года.

Подробнее о дедлайнах по начислению пенсионных выплат говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Когда выплачивают пенсию в Украине

Как отмечается, пенсии в Украине выплачиваются ежемесячно в определенные даты — с 4 до 25 числа. Соответствующее условие предусмотрено в Порядке финансирования и выплаты пенсий, который утвердило правительство и регламентировал Пенсионный фонд Украины.

При этом конкретная дата начисления пенсии в 2026 году будет зависеть от того, где именно пенсионер будет получать свои деньги — в банке или на Укрпоште.

В какие дни пенсию начисляют на банковский счет

На карту деньги поступают в период с 4 по 10 число месяца. Точная дата зависит от графика обслуживания каждого отдельного банка. Например, в ПриватБанке, Ощадбанке или в других банках могут быть собственные внутренние сроки для обработки переводов.

Когда пенсию выплачивают на Укрпоште

Здесь нужно будет опираться на график работы отделений почты. Как правило, пенсию доставляют в период с 4-го по 25 число, обычно в конкретно определенные дни, в зависимости от населенного пункта и адреса проживания. Если же пенсию доставляют на дом, то деньги привозят по графику каждого отдельного доставочного участка.

Как выплачивают деньги тем, кто впервые получает пенсию

На выплату можно ждать через один или два месяца после принятия решения о ее назначении. Точную дату первого перевода назначает ПФУ.

Ранее мы рассказывали об изменениях с пенсионными выплатами в 2026 году. Так, уже с января некоторым пенсионерам прекратят начислять деньги. Также мы писали, что людям без достаточного страхового стажа не назначают пенсии. Вместо этого им выплачивают социальную поддержку.