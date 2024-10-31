Банки, где хранят деньги политики — ТОП-5 финучреждений

Депутаты ВР. Фото: Виталий Носач

В Украине во время войны полноценно функционируют 63 банка, однако народные депутаты Верховной Рады больше всего доверяют для хранения средств только пяти. Известно, где лежат деньги парламентариев.

Об этом свидетельствует информация деклараций нардепов за 2023 год на сайте НАПК, пишет издание "LIGA.net".

Читайте также:

В каких банках держат деньги нардепы

Речь идет об анализе деклараций полутора десятков нардепов (и их семей) президиума ВР и руководства фракций и депутатских объединений.

В прошлом году они хранили в банках средств на 365 млн гривен (в эквиваленте), из которых 300 млн гривен — в украинских, а остальные — в иностранных. При этом в гривне держат в банках только 155 млн гривен, а остальные в валюте: 3,65 млн евро и более 500 тыс. долларов.

Как отмечается, больше всего открыты счета народными депутатами в Universal Bank Сергея Тигипко, партнера и лицензиата банковского сервиса Monobank Олега Гороховского.

Наибольшие объемы денег хранятся в связанных банках. В частности, средства руководителя группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко лежат в банке "Клиринговый Дом" Юлии Левочкиной, сестры его бизнес-партнера Сергея Левочкина.

Руководитель фракции "Евросолидарность" Петр Порошенко держит деньги в своем банке — Международный инвестиционный банк (МИБ). Только благодаря деньгам семей этих двух народных избранников эти два банка попали в тройку крупнейших по объему финансов на счетах.

Данные деклараций. Источник: liga.net

"Если отбросить связанные банки, безоговорочным лидером по количеству денег нардепов является государственный Sense Bank, национализированный в июле 2023 года. До этого банк входил в Alfa Group российского олигарха Михаила Фридмана", — пишет издание.

Много средств хранят в ОТП Банке, а первую пятерку закрывает государственный Укрэксимбанк.

Также по количеству счетов лидирует Универсалбанк, однако не по объему денег.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вырос объем кассовых оборотов банков как по поступлениям, так и по выдаче с начала 2024 года. Показатель в среднем на 11% превышает объем довоенного в 2021 году.

Ранее мы писали, что государственный ПриватБанк блокирует счета клиентов после нескольких операций по переводам средств. Это может произойти после продажи криптовалюты.