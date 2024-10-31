Банки, де зберігають гроші політики — ТОП-5 фінустанов

Депутати ВР. Фото: Віталій Носач

В Україні під час війни повноцінно функціонують 63 банки, однак народні депутати Верховної Ради найбільше довіряють для зберігання коштів лише п'ятьом. Відомо, де лежать гроші парламентарів.

Про це свідчить інформація декларацій нардепів за 2023 рік на сайті НАЗК, пише видання "LIGA.net".

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У яких банках тримають гроші нардепи

Йдеться про аналіз декларацій півтора десятка нардепів (та їхніх родин) президіуму ВР та керівництва фракцій і депутатських об’єднань.

Загалом минулого року вони зберігали у банках коштів на 365 млн гривень (в еквіваленті), з яких 300 млн гривень — в українських, а решту — в іноземних. При цьому у гривні тримають у банках тільки 155 млн гривень, а решту у валюті: 3,65 млн євро та понад 500 тис. доларів.

Як зазначається, найбільше відкрито рахунків народними депутатами в Universal Bank Сергія Тігіпка, партнера та ліцензіата банківського сервісу Monobank Олега Гороховського.

Найбільші обсяги грошей зберігають у пов’язаних банках. Зокрема, кошти керівника групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка лежать у банку "Кліринговий Дім" Юлії Льовочкіної, сестри його бізнес-партнера Сергія Львочкіна.

Керівник фракції "Євросолідарність" Петро Порошенко тримає гроші у своєму банку — Міжнародний інвестиційний банк (МІБ). Лише завдяки грошам сімей цих двох народних обранців ці два банки потрапили у трійку найбільших за обсягами фінансів на рахунках.

Дані декларацій. Джерело: liga.net

"Якщо відкинути пов’язані банки, беззаперечним лідером за кількістю грошей нардепів є державний Sense Bank, націоналізований в липні 2023 року. До того банк входив у Alfa Group російського олігарха Михайла Фрідмана", — пише видання.

Багато коштів зберігають в ОТП Банк, а першу п’ятірку закриває державний Укрексімбанк.

Також за кількістю рахунків лідирує Універсалбанк, однак не за обсягом грошей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зріс обсяг касових оборотів банків як за надходженнями, так і видачею з початку 2024 року. Показник в середньому на 11% перевищує обсяг довоєнного 2021 року.

Раніше ми писали, що державний "ПриватБанк" блокує рахунки клієнтів після кількох операцій з переказів коштів. Це може статися після продажу криптовалюти.