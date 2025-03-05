Сравнение пенсий в Украине и странах ЕС - какие выплаты получают пенсионеры в Евросоюзе

Сравнение пенсий в Украине и странах ЕС. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Большинство украинских пенсионеров не могут похвастаться значительными государственными выплатами. Средний размер пенсии в Украине значительно ниже по сравнению со странами Европейского Союза. Однако даже в европейских государствах существуют определенные трудности, связанные с пенсионным обеспечением.

Новини.LIVE сравнивают размер средней пенсии, которую получают в Украине и странах ЕС, а также рассказывают о проблемах пенсионных систем.

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Пенсии в Украине

Размер пенсии в Украине определяется рядом факторов, включая страховой стаж, общий уровень дохода за весь трудовой период и регулярность взносов в Пенсионный фонд. Основные нормы пенсионного обеспечения регулируются Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Возраст выхода на пенсию зависит от накопленного страхового стажа. При этом, минимально необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет ежегодно увеличивается на один год и к 2028 году составит 35 лет. В 2025 году пенсия назначается:

в 60 лет — минимум 32 лет стажа;

в 63 года — от 22 до 32 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет страхового стажа.

Размер пенсионных выплат рассчитывается с учетом коэффициента страхового стажа и среднего заработка. С 1 марта 2025 года в Украине проведена индексация пенсий с коэффициентом 1,115. Вследствие этого средний размер пенсий увеличился на 9,6% — с 5 790 грн до 6 345 грн.

Кроме того, недавно Министерство социальной политики Украины представило новый законопроект, который предусматривает реформирование пенсионной системы. Среди важнейших изменений — переход к трехуровневой модели, введение накопительной системы и упрощение расчета выплат на основе балльной системы. Новая методика предусматривает отказ от сложных формул: размер пенсии будет зависеть от трудового стажа и уровня дохода.

Сравнение пенсий в Украине и Европе

Европейские пенсионные системы в основном финансируются по принципу "плати и получай". Пенсионные взносы людей, работающих сейчас, идут на выплаты пенсий тем, кто уже находится на пенсии. Когда нынешние работники сами станут пенсионерами, их уже будут поддерживать следующие поколения работающих людей.

При этом по последним данным "Евростата", сейчас на каждого жителя в возрасте 15-64 лет приходится около трех в возрасте 65+. По прогнозам, это соотношение достигнет 38% в 2030 году и 50,4% — в 2050 году. Это достаточно негативная тенденция, которая создает дисбаланс в пенсионной системе и приводит к увеличению нагрузки на работающее поколение.

По данным Euronews, во многих европейских странах пенсионный доход значительно ниже заработка перед выходом на пенсию, что затрудняет пожилым людям поддержание привычного уровня жизни. Почти каждый шестой пенсионер в ЕС находится на грани бедности, причем этот показатель вырос с 12% в 2013 году до 15,5% в 2023 году.

В 2023 году совокупный коэффициент замещения (показатель, который сравнивает медианный пенсионный доход людей в возрасте 65-74 лет с медианным заработком людей 50-59 лет) в ЕС составил 58%. Это означает, что человек, который зарабатывал 100 евро в возрасте 50-59 лет, в 65-74 года получает в среднем 58 евро пенсионного дохода. Этот показатель варьировался от 35% в Хорватии до 78% в Греции.

Наибольшие коэффициенты замещения зафиксированы в Греции (78%), Испании (77%) и Италии (75%). Португалия также превысила средний показатель ЕС, достигнув 61%.

Наименьшие значения зафиксированы в Литве (36%) и Ирландии (39%), за которыми следует Хорватия. Эти три страны — единственные в ЕС, где коэффициент замещения оказался ниже 40%.

Пенсионный доход относительно

заработка в конце карьеры в странах ЕС. Фото: Euronews

Среди стран "большой четвёрки" экономик ЕС Германия продемонстрировала самый низкий уровень пенсионного дохода к заработку перед выходом на пенсию — 49%. Во Франции этот показатель составил 59%, что лишь немного превысило среднее значение по ЕС. Между тем Испания и Италия вошли в тройку лидеров, где коэффициент замещения превысил 75%.

Сравнение пенсий в Украине и странах ЕС в марте 2025 года

Страна Размер пенсии в евро Разница с пенсией в Украине в процентах Украина 143,67 - Люксембург 2 575,00 1692,3 Испания 1 481,35 931 Франция 1 300,00 804,8 Великобритания 1 147,69 698,8 Италия 1 140,00 693,4 Германия 1 064,00 640,5 Чехия 841,78 485,9 Эстония 817,00 468,6 Польша 715,75 398,1 Латвия 673,00 368,4 Литва 605,00 321,1 Венгрия 601,00 318,3 Хорватия 500,00 248 Болгария 427,53 197,5 Румыния 422,00 193,7

Согласно статистике, собранной Almond Financial, (английская компания, предоставляющая финансовые консультации и услуги по управлению активами) средняя пенсия в Европе составляет примерно 1 370 евро. В Украине пенсионеры в среднем получают 143,67 евро в месяц. Это означает, что пенсионные выплаты в Украине в 10 раз меньше, чем в Европе.

По данным из открытых источников самую большую пенсию среди стран ЕС получают в Люксембурге — 2 575 евро в месяц. На втором месте оказалась Испания (1 481,35 евро), а третье место заняла Франция (1300 евро).

Наименьшие пенсии выплачивают в Хорватии, Болгарии и Румынии. Меньше всех получают после окончания карьеры румыны — 422 евро в месяц. Однако это все равно в три раза больше, чем в Украине.

В Болгарии пенсионерам в среднем платят не намного больше — 427,53 евро в месяц. В тройке стран с самыми низкими пенсиями в ЕС оказалась также Хорватия — 500 евро.

Как мы уже говорили, в марте пенсионерам была проведена индексация выплат. Однако это не единственные дополнительные выплаты в 2025 году. Пенсионерки в возрасте от 70 лет также смогут получить возрастную доплату.

Кроме того, украинцы могут самостоятельно рассчитать размер своей будущей пенсии. Для этого можно использовать данные о средней зарплате за последние три года и соотношение собственного дохода к средней зарплате по стране.