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Где и кто в Украине зарабатывает больше всего — информация о зарплатах по городам и профессиям

23 июля 2024 04:15
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Какие сегодня средние зарплаты по Украине и кто зарабатывает больше всего
Деньги в кошельке. Иллюстративное изображение. Фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Согласно последним данным, средняя зарплата в Украине на сегодня составляет 24 500 грн. Лидерство удерживает столица, а среди самых оплачиваемых профессий программистов подвинули военные.

Такую статистику обнародовал портал вакансий Work.ua.

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Специалисты портала приводят следующие данные: наибольшими зарплатами может похвастаться Киев – здесь в среднем платят 24 500 грн. Второе место занимает Львов – 22 000 грн. Третий за Одессой и Днепр – 20 000 грн. Городом с самой низкой средней зарплатой стали Сумы – 15 000 грн.

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Средняя зарплата по Украине по данным Work.ua. Фото: Скриншот

Тенденции к ожиданию размера зарплаты

Однако специалисты портала отмечают тенденцию к росту требований по оплате труда среди разместивших свои резюме украинцев. Так, за последний год в среднем этот показатель увеличился с почти 18 000 грн до 22 414 грн.

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График роста ожиданий заработной платы в Украине. Фото: Скриншот

Наиболее оплачиваемые должности на рынке труда

Согласно статистике портала, в ТОП-100 самых оплачиваемых профессий вошли многие военные специальности. Если до войны здесь все изобиловало вакансиями и высокими зарплатами для программистов и других ИТ-специалистов, то сегодня от них не сильно отстают артиллеристы, снайперы и танкисты.

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Небольшой перечень вакансий с самой большой зарплатой. Фото: Скриншот

Напомним, в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

Также мы писали, что украинская могут рассчитывать на повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции.

 

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