Сравнение стоимости водоснабжения, электричества и отопления в Украине и ЕС в 2025 году — где дешевле

Стоимость коммунальных услуг в Украине и ЕС. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Стоимость коммунальных услуг для населения всегда оставалась острым вопросом в Украине. Несмотря на то, что цены на коммуналку в нашей стране являются одними из самых низких среди стран Евросоюза, долги населения достигают миллиардов гривен, и пока нет никаких предпосылок для их уменьшения. В странах ЕС к должникам относятся жестче: распространенной практикой являются финансовые санкции и отключение от коммунальных услуг.

Новини.LIVE рассказывают, как платят за коммунальные услуги в Украине и странах ЕС, а также сравнивают стоимость коммуналки у нас и в Европе.

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Стоимость коммунальных услуг в Украине

В Украине введен мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Он будет действовать в период военного положения и еще через шесть месяцев после его завершения. Однако мораторий не распространяется на электроэнергию, холодную воду, вывоз мусора и уборку придомовой территории.

По данным Госстата, в январе 2025 года совокупная стоимость коммунальных услуг увеличилась на 19,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Наибольший рост показали тарифы на электроэнергию — 63%.

По состоянию на июль 2024 года в Едином реестре должников насчитывалось 701 тыс. исполнительных производств по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Это на 6,3% больше по сравнению с концом 2023 года.

Больше всего должников зарегистрировано в Днепропетровской области — более 100 тыс. производств, что составляет 14,3% от общего количества. На втором месте Харьковская область (94,8 тыс.), а замыкает тройку Донецкая область (79,7 тыс.).

Основную часть долгов — 36,9% (258,8 тыс. производств) — составляет задолженность за отопление. Далее следуют долги за водоснабжение (18,6% или 130,2 тыс.), а на третьем месте — неоплаченная электроэнергия (9,7% или 67,9 тыс.).

По данным Госстата, к концу 2021 года задолженность населения за коммунальные услуги достигла 82,4 млрд грн, увеличившись за год на 7 млрд грн. Средняя стоимость коммунальных услуг в Украине по состоянию на февраль 2025 года составляет 3 703 грн. грн.

Стоимость коммунальных услуг в Европе

Тарифы на электроэнергию и газ для жилых потребителей значительно различаются в европейских столицах. Расходы на электроэнергию составляют весомую часть бюджета домохозяйств: в 2023 году на оплату электроэнергии, газа и других видов топлива приходилось 5,5% от общего объема расходов домохозяйств в ЕС.

По состоянию на 3 января 2025 года стоимость электроэнергии для конечных потребителей в жилых домах варьировалась по Европе от 9,1 евроцента за кВт-ч в Будапеште до 40,4 евроцента за кВт-ч в Берлине, тогда как средний показатель по ЕС составлял 25,5 евроцента.

Кроме Берлина, к городам с самыми высокими тарифами на электроэнергию относятся Брюссель (38,5 евроцента/кВт-ч), Копенгаген (37,5 евроцента/кВт-ч), Лондон (36,8 евроцента/кВт-ч) и Берн (36,4 евроцента/кВт-ч).

Самый низкий тариф зафиксирован в Будапеште (Венгрия), за ним следуют Киев (9,8 евроцента/кВт-ч), Белград (Сербия) — 10,5 евроцента/кВт-ч, и Подгорица (Черногория) — 11,1 евроцента/кВт-ч.

В странах ЕС цены на газ для конечных потребителей колебались от 2,5 евроцента за кВт-ч в Будапеште до 33,3 евроцента за кВт-ч в Стокгольме (Швеция), что более чем в 13 раз выше, чем в столице Венгрии.

Кроме Стокгольма, высокие тарифы на газ были зафиксированы в Амстердаме (Нидерланды) — 18,3 евроцента/кВт-ч, Берне (Швейцария) — 17,4 евроцента/кВт-ч и Риме (Италия) — 15 евроцентов/кВт-ч.

Среди пяти крупнейших экономик Европы самый низкий тариф на газ отмечен в Лондоне (Великобритания) — 8,8 евроцента за кВт-ч.

При этом в Европе задолженность за коммунальные услуги карается строго, а система взыскания работает гораздо жестче, чем у нас. В Великобритании, Германии и Франции применяются отключения воды и электричества за неуплату, а штрафные санкции достигают значительных размеров.

Сравнение стоимости коммунальных услуг в Украине и ЕС

Для сравнения цен на коммунальные услуги в Украине и Европе мы использовали информацию крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo. Для расчетов мы использовали цены на водоснабжение, электроэнергию, отопление и вывоз мусора, а также средние зарплаты в Украине и странах ЕС.

В Украине средняя цена коммунальных услуг составляет 85,14 евро (примерно 3 703 гривны). Это самый низкий показатель среди стран ЕС. Меньше всех в Евросоюзе платят на Мальте. Там коммуналка лишь немногим выше, чем в Украине — 87,98 евро. На втором месте идет Болгария, где коммуналка стоит 106,46 евро..

Замыкает тройку из самых дешевых коммунальных услуг Швеция. Они здесь в среднем стоят 107,05 евро..

В тройке стран Европы с самыми дорогими тарифами на коммуналку: Великобритания, Германия и Австрия. За коммунальные услуги в Великобритании в среднем платят 289,76 евро, в Германии — 300,44 евро, а австрийцам приходится выкладывать 333,75 евро ежемесячно.

Сколько тратят на коммуналку в ЕС и Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Если же брать часть которую стоимость коммуналки занимает в доходах граждан, то окажется, что в Украине почти самая дорогая цена на эти услуги. Высокая цена коммуналки в странах Европы компенсируется такими же высокими зарплатами.

В Украине, хоть и относительно не дорогие коммунальные услуги, но уровень заработной платы не идет ни в какое сравнение с европейским. Именно поэтому стоимость коммуналки в нашей стране составляет 19,4% от средней зарплаты. Больше платят только в Латвии — 23,1%. Не третьем месте оказалась Греция — 18,9%.

Самая дешевая коммуналка, как ни странно, в Швейцарии. Стоимость коммунальных услуг в этой стране составляет всего 3,5% тамошней средней зарплаты. На втором месте идет Швеция — 3,8%, а тройку лидеров с самой низкой коммуналкой занимает Люксембург — 4,2%.

Напомним, в 2025 году киевляне начали платить больше за одну из коммунальных услуг. Изменение тарифа вступит в силу уже с 1 марта.

Впрочем, для украинцев остается неизменной цена на газ. Это связано с тем, что действующее законодательство не предусматривает пересмотра тарифа до конца войны.