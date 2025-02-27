Тарифи на комуналку у Києві — як подорожчають послуги з 1 березня

Людина тримає у руках квитанцію за комунальні послуги. Фото: УНІАН

Жителі Києва у 2025 році платитимуть більше за одну із комунальних послуг. Тариф зміниться вже з 1 березня.

Яка комунальна послуга подорожчає для киян розповідаємо у матеріалі.

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Йдеться про комунальну послугу з управління багатоквартирними будинками, яка складається з:

прибирання приміщень і територій;

обслуговування внутрішньобудинкових систем будинку;

обслуговування ліфтів;

купівлі електроенергії для забезпечення функціонування ліфтів та освітлення місць загального користування;

поточного ремонту будинку.

Так, нещодавно на під'їздах житлових будинків в Оболонському районі з'явилося оголошення про те, що місто провело конкурс та обрало управителя багатоквартирних будинків, в яких не створили ОСББ. У підсумку, на Оболоні переможцем конкурсу оголосили КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району".

Фото: Новини.LIVE

Відомо, що з 1 березня вартість комунальної послуги становити 12,66 грн з ПДВ, за 1 кв. метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення у будинку.

Як змінились тарифи послуги ЖКГ за рік

За інформацією Державної служби статистики, станом на початок 2025 року середня ціна на воду, електроенергію, газ та інші види палива стала більшою на понад 19%, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2024 році. Найбільше підскочила в ціні електрична енергія — на 63%. Також за рік подорожчали:

на 10,3% — послуга з управління багатоквартирними будинками;

на 9,6% — прибирання побутових відходів;

на 4,2% — утримання та ремонт житла;

на 0,7% — послуга водопостачання;

на 0,6% — послуга водовідведення.

Раніше стало відомо, що в одному з українських міст змінилися правила оплати за водопостачання та водовідведення. При цьому тарифи залишилися на рівні 2024 року.

Також ми писали, що для українців наразі не зміниться ціна на газ. Усе тому, що законодавство не дозволяє перегляд тарифу.