Сравнение цен на продукты в городах Украины и Европы - где выгоднее питаться марте 2025 года

На сколько отличаются на продукты городах Украины и ЕС. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на продукты в Украине продолжают расти, а эксперты утверждают, что такая тенденция будет продолжаться. И хотя стоимость товаров в украинских городах все еще ниже, чем в европейских странах, разница в зарплатах полностью нивелирует это преимущество.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит продуктовая корзина в Украине и ЕС, а также как соотносятся цены на продукты и зарплаты в европейских столицах и украинских городах.

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Для сравнения стоимости продуктов в украинских городах мы использовали статистические данные крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo. Чтобы узнать, где выгоднее питаться, мы сравнили цены на хлеб, молоко, куриное филе, говядину, картофель, рис, сыр, яблоки, бананы, помидоры, лук и яйца, а также соотношение стоимости продуктов к средним зарплатам, которые получают горожане.

Сколько стоит продуктовая корзина в Украине. Графика: Новини.LIVE

Самая высокая стоимость продуктовой корзины наблюдается в Киеве — 1 350,37 грн, что является ожидаемым, поскольку столица обычно имеет более высокие цены на товары и услуги. Самая низкая стоимость — в Ивано-Франковске (1 148,85 грн) и Харькове (1 153,27 грн).

При этом самое выгодное соотношение цен к зарплате также наблюдается в Киеве. На разовую покупку продуктов из продуктовой корзины жители столицы отдают примерно 5,5% дохода. Немного уступает столице Львов — 5,8%.

Наименее выгодное соотношение в Ивано-Франковске — 9,1%. При этом средним показателем можно считать соотношение около 7%, которое наблюдается в Харькове, Днепре и Одессе.

Для сравнения стоимости продуктовой корзины в Киеве и столицах Европы мы также использовали статистику базы данных Numbeo. Для точности и удобства расчетов мы пересчитали цены на еду и размер средних зарплат в евро. Состав продуктов в корзине остался неизменным: хлеб, молоко, куриное филе, говядина, картофель, рис, сыр, яблоки, бананы, помидоры, лук и яйца.

Стоимость продуктовой корзины в Украине и странах ЕС. Графика: Новини.LIVE

Самая дешевая продуктовая корзина в отрыве от уровня зарплат в Киеве — 30,02 евро. Это значительно ниже, чем в других европейских столицах. Самая дорогая корзина в Берлине — 60,06 евро. Это вдвое выше киевской. В Варшаве, Праге, Софии и Бухаресте цены на продукты находятся в диапазоне 38-45 евро.

Впрочем, зарплаты в европейских городах значительно выше украинских, что делает Киев самым дорогим городом по ценам на продукты питания. Как мы уже отмечали, для покупки базового списка продуктов жители украинской столицы отдают примерно 5,5% дохода, тогда как в Берлине на это уйдет лишь 2,1% средней зарплаты.

Не намного больше тратят в Варшаве и Праге — 2,3% и 2,6% соответственно. В Софии (3,4%) и Бухаресте (3,2%) соотношение несколько хуже, но все же лучше, чем в Киеве.

Цены на продукты в Украине и мире

В Украине в марте 2025 года продолжается рост цен на продукты. Основными причинами подорожания эксперты называют изменения в спросе и предложении, а также сезонные факторы. Наибольшее подорожание зафиксировано в категории овощей, также существенно выросли цены на молочные продукты и курятину.

Как сообщается в мониторинге цен Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), лидером роста стали томаты, которые подорожали на 39% за месяц. Это объясняют низкими объемами собственного производства и сокращением импорта из Турции.

Существенно выросла в цене и морковь — на 30% за месяц, что аналитики также объясняют высокой зависимостью от импорта и сезонным дефицитом отечественной продукции. Они прогнозируют, что снижение цен на тепличные овощи возможно не раньше мая, а отечественная продукция появится в продаже только к концу апреля.

В марте заметно подорожала курятина: тушка — на 10%, филе — на 7%, бедро — на 5%. По мнению экспертов, это обусловлено высокими затратами на корма, стоимость которых в дальнейшем должна стабилизироваться. Свинина при этом подорожала умеренно — на 1-2%, а говядина прибавила 4%.

Рост цен зафиксирован и на яйца — за месяц их стоимость увеличилась на 10%. По данным УКАБ, продолжают дорожать также молочные продукты, хотя темпы роста замедлились.

Больше всего подорожали: молоко (+11%), голландский сыр (+7%) и сливки (+5%). Эксперты ожидают, что с увеличением надоев молока с наступлением тепла (ориентировочно в конце апреля) ситуация на рынке может измениться.

Цены на бакалейные товары в марте в целом остаются стабильными. Впрочем, в УКАБ прогнозируют изменения в стоимости масла и муки, а также возможные колебания цен на гречку и сахар в следующем месяце. Цены могут немного подрасти из-за сокращения внутренних запасов. Однако, эти изменения не будут значительными.

Также в Украине продолжает дорожать расти растительное масло. Это связано с высокой стоимостью семян подсолнечника в оптовых закупках. В УКАБ объясняют, что цены на сырье росли из-за активного спроса со стороны перерабатывающих предприятий и ограниченного предложения после снижения урожая 2024 года. В результате за месяц средняя цена масла в магазинах выросла на 4%.

Единственным продуктом, который заметно подешевел, стала пшеничная мука — ее цена снизилась на 16%. В УКАБ связывают это с предпраздничными акциями супермаркетов и маркетинговыми стратегиями, направленными на стимулирование продаж в преддверии Пасхи.

Впрочем, далеко не все продукты подешевели к Пасхе. Некоторые, наоборот, могут существенно прибавить в цене. Речь идет о яйцах, мясе и молочных продуктах.

"В предпасхальный период обычно растет спрос на яйца, что уже начало влиять на их стоимость. После незначительного удешевления в феврале цены снова пошли вверх. Это обусловлено холодной зимой, что привело к увеличению затрат на обогрев производственных помещений. Также подорожали корма из-за роста цен на зерновые", — пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По мнению эксперта, одним из факторов, влияющих на рост цен, является увеличение расходов на оплату труда. Дефицит рабочей силы заставляет производителей внедрять автоматизацию, что требует значительных инвестиций и отражается на конечной стоимости продукции.

Марчук также отметил, что несмотря на некоторое снижение цен на молочные продукты, в розничных сетях они продолжают расти. Основными причинами он назвал недостаток рабочей силы, высокую стоимость кормов и энергоносителей. Кроме того, эксперт предупредил о возможном росте цен на мясо, особенно на говядину и свинину.

"Относительно мяса. Сейчас цены на него относительно стабильны, но накануне Пасхи и майских праздников, когда спрос традиционно растет, возможно подорожание говядины и свинины. Однако, насколько именно спрогнозировать сложно, поскольку рынок мясной продукции демонстрирует нестабильность: закупочные цены колеблются каждую неделю", — пояснил он.

В апреле также будут продолжать расти цены на овощи. По словам Марчука, из-за засухи, которая наблюдалась в Украине в 2024 году, у фермеров не было возможности сделать запасы качественного урожая. Поэтому сейчас продолжается импорт овощей из-за рубежа.

Эксперт добавил, что на начало марта запасы качественных овощей остаются ограниченными, тогда как спрос сохраняется высоким. В связи с этим цены на эту продукцию будут продолжать расти до появления первых овощей открытого грунта. Это касается не только борщевого набора, но и огурцов с томатами.

Марчук также отметил, что работа украинских тепличных хозяйств пока не компенсирует рост спроса, поскольку многие из них не являются капитальными, то есть не имеют профессионального оборудования и утепления, и функционируют в основном при благоприятных погодных условиях.

По его словам, до появления большего объема отечественной продукции рост цен продолжится как на украинские, так и на импортные овощи, особенно на огурцы и томаты. Ожидается, что их стоимость может увеличиться еще на 10-15% в течение марта-апреля.

При этом цены на продукты питания растут не только в Украине, но и во всем мире. В феврале Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) достиг 127,1 пункта, что на 1,6% превышает показатель января.

Индекс цен на растительные масла в феврале составил 156 пунктов — это на 2% больше, чем в январе, и на 29,1% выше уровня прошлого года. Подорожание объясняется ростом котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масла.

Индекс цен на мясо в феврале составил 118 пунктов, что на 0,1% ниже январского значения. В то же время индекс цен на молочную продукцию вырос до 148,7 пункта, увеличившись на 4% по сравнению с январем и на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подорожание связывают с ростом цен на основные виды молочной продукции.

Индекс цен на сахар за февраль достиг 118,5 пункта, что на 6,6% превышает январский показатель, хотя остается на 15,8% ниже уровня февраля 2024 года. Эксперты связывают рост мировых цен на сахар с опасениями относительно сокращения глобального предложения в сезоне 2024/25, вызванного снижением производства в Индии и засушливой погодой в Бразилии.

Напомним, стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Украине в 2025 году, а какие, наоборот, подешевели. Среди товаров с самым высоким ростом цен оказались лимоны, укроп и петрушка.

Также мы писали, что в Украине упала стоимость популярного овоща. В течение марта украинский рынок корнеплодов характеризовался снижением стоимости моркови. Причиной падения цены стало начало активной продажи запасов из хранилищ.