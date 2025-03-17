Рекорди цін у 2025 році — які продукти найбільше здорожчали та подешевшали в Україні

Рекорди цін на продукти у 2025 році. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни в Україні продовжують швидко зростати. У 2025 році відбулось подорожчання багатьох харчових продуктів. З великою долею ймовірності ціни й надалі будуть зростати. Тим часом фахівці повідомляють, що частка доходів українців, яку вони витрачають на їжу, збільшилася на третину. Основними причинами зростання цін є низькі врожаї, підвищення витрат на виробництво, зокрема на сировину, електроенергію, заробітну плату та логістику. Однак є й продукти, які з початку 2025 року трохи здешевшали.

Новини.LIVE підрахували, які продукти найбільше здорожчали й здешевшали в Україні у 2025 році та розповідають, що відбувається з цінами в Україні.

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Які продукти найбільше здорожчали в Україні у 2025 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Серед лідерів здорожчання у 2025 році лимони, кріп та петрушка. Остання з 1 січня здорожчала майже на 55%. Кріп йде на другому місці — 45%, а замикають трійку продуктів, вартість яких зросла найбільше, лимони — 35%. Овочі, фрукти та зелень взагалі займають більшу частину списку. Крім лимонів, кропу та петрушки, істотно здорожчали також морква, банани, цибуля та яблука.

Серед інших харчових продуктів, вартість яких зросла у 2025 році, — філейні сосиски, шпроти та йогурт.

Які продукти найбільше здешевшали в Україні у 2025 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Овочі та фрукти в Україні у 2025 році не тільки дорожчали, а й дешевшали. Так, ціни впали на апельсини (12%), огірки (11%), цибулю (8%) та картоплю (6%). Здешевшали і яйця. Ціни на них впали на 5% з початку року.

Найбільше ж здешевшало борошно. За 1 кілограм у березні треба віддати на 18% менше, ніж у січні.

Що відбувається з цінами в Україні

За даними Держстату, у лютому 2025 року ціни в Україні зросли на 0,8% порівняно з попереднім місяцем, тоді як у січні цей показник становив 1,2%. У річному вимірі споживчі ціни збільшились на 13,4%, а з початку 2025 року інфляція сягнула 2%.

При цьому у Національному банку України зазначили, що у лютому річна інфляція прискорилася до 13,4%, а за місяць товари та послуги подорожчали на 0,8%. У регуляторі наголосили, що харчові продукти за рік зросли у ціні на 13%.

Особливо помітно подорожчали фрукти, борошно, крупи та продукція тваринництва. Основною причиною такого зростання стали наслідки слабкого врожаю минулого року.

Ціни на свинину, курятину та цукор наблизилися до рівня країн-торговельних партнерів, що пов'язано зі великим обсягами експорту. Водночас зростання цін на овочі сповільнилося завдяки збільшенню імпорту, надходженню свіжого тепличного врожаю та зниженню попиту на деякі товари.

Вартість перероблених харчових продуктів у лютому зросла на 16,7%. Це пояснюється подорожчанням сировини, зростанням витрат на електроенергію, логістику та оплату праці.

В результаті помітно подорожчали хліб та хлібобулочні вироби, олія, м'ясна та молочна продукція. Також на тлі підвищення цін на світових ринках зросла вартість деяких імпортних товарів, включаючи сири, чай, каву та шоколад.

Імпортні помідори в Україні у березні також почали дорожчати. Дефіцит помідорів дозволив імпортерам підвищити ціни на цю продукцію. Наразі імпортні томати продаються за 75-85 грн/кг. Це приблизно на 25% дорожче ніж на початку березня. На думку експертів, причиною зростання цін стало скорочення постачання томатів з-за кордону, зокрема з Туреччини, де несприятливі погодні умови призвели до зниження обсягів експорту.

Водночас учасники ринку прогнозують, що вже наступного тижня очікується збільшення постачання турецьких томатів, що допоможе стабілізувати ситуацію та стримати подальше зростання цін.

Крім того, продовжується стрімке зростання цін на молочну продукцію — сметану, сир, молоко та олію. Цей тренд розпочався минулого року і поки що не показує ознак уповільнення.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначив, що наприкінці 2024 року українські молокопереробні підприємства значно підвищили ціни на готову продукцію. Це сталося на тлі тимчасового зростання цін на вершкове масло на експортних ринках, чим скористалися виробники збільшення вартості своєї продукції.

"Українські споживачі не були готовими до різкого стрибка цін на молочну продукцію в торгівельних мережах. Високі ціни на продукцію українських сироварів сприяли збільшенню обсягів імпорту сирів у грудні 2024 року та скороченню споживання населенням вітчизняних продуктів", — підкреслив експерт.

Згідно з дослідженням компанії Deloitte Ukraine (надає професійні послуги в галузі аудиту, консалтингу та фінансового консультування), українці значно скоротили витрати у всіх категоріях — від 36% до 72% залежно від групи товарів. Однак, попри загальне зниження споживання, витрати на харчові продукти та медикаменти збільшились. Порівняно з довоєнним періодом українці витрачають на харчі на 19% більше в офлайн-магазинах та на 18% в онлайн-сегменті.

Нагадаємо, стало відомо, які продукти здорожчають цієї весни. Ціни штовхатимуть вгору інфляція, а також нестабільна ситуація в енергетиці.

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