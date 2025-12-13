Пенсия по возрасту — какой надо стаж, когда исполнится 60 лет

Пожилая женщина с зонтом. Фото: Новини.LIVE

Некоторым украинцам в январе 2026 года исполнится 60 лет, поэтому они получат право идти на пенсию. Однако воспользоваться этой возможностью смогут только те граждане, у которых будет 32 года стажа.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как выйти на пенсию по возрасту

Как уточнили в госструктуре, в каком возрасте человек сможет уходить на заслуженный отдых — определяет приобретенный им страховой стаж. Так, оформить пенсионные выплаты теоретически возможно по достижении 60, 63 или 65 лет.

Впрочем, по статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, по которому у государства появляется основание назначить пенсию по возрасту, в 2026 году, составляет:

по достижении возраста 60 лет — не менее 33 лет;

по достижении возраста 63 года — не менее 23 лет;

по достижении возраста 65 лет — не менее 15 лет.

При этом, если 60, 63 или 65 лет человек отпраздновал в 2025 году, то необходимый для назначения госвыплат страховой стаж будет таким:

32 года;

22 года;

15 лет.

О чем еще стоит знать

Напомним, что с 1 января 2026 года пенсионерам, которые живут в зонах отселения после аварии на ЧАЭС, ежемесячно будут доплачивать к пенсии по 2 595 гривен. Такую доплату начислят ограниченному количеству пенсионеров, а именно:

тем, кто жил или работал в этих районах на момент аварии 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года;

тем, кто имеет официальный статус пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС.

В то же время доплаты не будет у людей, которые после аварии выехали из загрязненных территорий, а потом вернулись.

