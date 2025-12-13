Відео
Пенсія у 60 років — яким має бути стаж у 2026 році

Пенсія у 60 років — яким має бути стаж у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 06:10
Пенсія за віком — який треба стаж, коли виповниться 60 років
Жінка похилого віку з парасолею. Фото: Новини.LIVE

Деяким українцям у січні 2026 року виповниться 60 років, тож вони отримають право йти на пенсію. Однак скористатися цією можливістю зможуть лише ті громадяни, які набудуть 32 роки стажу.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Як вийти на пенсію за віком

Як уточнили у держструктурі, у якому віці людина зможе йти на заслужений відпочинок — визначає набутий нею страховий стаж. Так, оформити пенсійні виплати теоретично можливо після досягнення 60, 63 або 65 років.

Втім, за статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість страхового стажу, за яким у держави з'являється підстава призначити пенсію за віком, у 2026 році, становить:

  • після досягнення віку 60 років – не менше 33 років;
  • після досягнення віку 63 роки – не менше 23 років;
  • після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.

При цьому, якщо 60, 63 чи 65 років людина відсвяткувала у 2025 році, то необхідний для призначення держвиплат страховий стаж буде таким:

  • 32 роки;
  • 22 роки;
  • 15 років.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року пенсіонерам, які живуть у зонах відселення після аварії на ЧАЕС, щомісяця доплачуватимуть до пенсії по 2 595 гривень. Таку доплату нарахують обмеженій кількості пенсіонерів, а саме:

  • тим, хто жив або працював у цих районах на момент аварії 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року;
  • тим, хто має офіційний статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Водночас доплати не буде у людей, які після аварії виїхали із забруднених територій, а потім повернулися.

Нещодавно ми розповідали, що деяких пенсіонерів можуть позбавити виплат у 2026 році. Щоб зберегти виплату на належному рівні, громадянам радять дотримуватися низки вимог. Також ми писали, кому з пенсіонерів можуть щомісяця платити майже 14 тис. грн. Йдеться про дві категорії громадян. 

виплати пенсіонери стаж Пенсійний Фонд пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
