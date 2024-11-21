Повышение НДС в Украине — нардеп рассказал, когда произойдут изменения

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев во время форума Ukrainian Outsourcing Summit заявил, что законопроект о повышении военного сбора будет подписан президентом, поскольку он необходим для выполнения бюджета на 2025 год. Вместо запланированного повышения НДС власти выбрали повышение военного сбора из-за его меньшего влияния на инфляцию и экономику.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

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Гетманцев выразил убеждение, что законопроект о повышении военного сбора будет подписан президентом Украины, поскольку его принятие важно для обеспечения выполнения бюджета на следующий год.

"Считаю, что законопроект о повышении налогов будет подписан президентом", — сказал чиновник.

Почему повышают военный сбор в Украине

Гетманцев также объяснил, что было предложение повысить не только военный сбор, но и НДС. Однако после обсуждений власти решили остановиться на повышении военного сбора, поскольку это не приведет к росту инфляции, в отличие от НДС, который оказывает негативное влияние на экономику и способствует коррупции и уклонению от налогообложения.

"Было предложение повысить и НДС, и военный сбор, но остановились на втором варианте", — сказал он.

Повышение НДС в Украине

Несмотря на динамичность ситуации, Гетманцев отметил, что сейчас вопрос о повышении НДС не стоит, хотя, по его словам, изменения могут произойти в будущем. По его словам, согласно меморандуму с МВФ, Украина должна была повысить НДС, если бы расходы государства значительно возросли до второго чтения бюджета. Однако этого не произошло.

"Я где-то больше года назад говорил, что мы не будем повышать налоги до конца военного положения, и значит — соврал. Сейчас я не могу этого гарантировать, уже обучен опытом", — добавил глава финкомитета.

Что еще стоит знать

Напомним, Гетманцев не впервые анонсирует повышение НДС. В октябре чиновник заявлял, что в Украине в 2024 году существенно повысят военный сбор и налоги. Нового пересмотра налоговых ставок следует ожидать также в следующем году.

Мы также писали, что народный депутат Украины от фракции "Голос" Галина Васильченко недавно заявила, что в следующем году украинцам могут снизить зарплаты. По ее словам, это связано с повышением воинского сбора.