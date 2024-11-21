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Чому влада підвищує військовий збір та коли зросте ПДВ

21 листопада 2024 15:42
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Підвищення ПДВ в Україні — нардеп розповів, коли відбудуться зміни
Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев під час форуму Ukrainian Outsourcing Summit заявив, що законопроєкт про підвищення військового збору буде підписаний президентом, оскільки він є необхідним для виконання бюджету на 2025 рік. Замість запланованого підвищення ПДВ, влада обрала підвищення військового збору через його менший вплив на інфляцію та економіку.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій.

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Коли президент підпише законопроєкт про підвищення податків

Гетманцев висловив переконання, що законопроєкт про підвищення військового збору буде підписаний президентом України, оскільки його ухвалення є важливим для забезпечення виконання бюджету на наступний рік.

"Вважаю, що законопроєкт про підвищення податків буде підписаний президентом", — сказав урядовець.

Чому підвищують військовий збір в Україні

Гетманцев також пояснив, що була пропозиція підвищити не тільки військовий збір, але й ПДВ. Однак після обговорень влада вирішила зупинитися на підвищенні військового збору, оскільки це не призведе до зростання інфляції, на відміну від ПДВ, яке має негативний вплив на економіку та сприяє корупції і ухиленню від оподаткування.

"Була пропозиція підвищити і ПДВ, і військовий збір, але зупинилися на другому варіанті", — сказав він.

Підвищення ПДВ в Україні

Попри динамічність ситуації, Гетманцев зазначив, що наразі питання про підвищення ПДВ не стоїть, хоча, за його словами, зміни можуть відбутися в майбутньому. За його словами, згідно з меморандумом з МВФ, Україна повинна була підвищити ПДВ, якщо видатки держави значно зросли б до другого читання бюджету. Проте цього не сталося.

"Я десь більше року тому казав, що ми не будемо підвищувати податки до кінця воєнного стану, і виходить — збрехав. Зараз я не можу цього гарантувати, вже навчений досвідом", — додав голова фінкомітету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Гетманцев не вперше анонсує підвищення ПДВ. В жовтні урядовець заявляв, що в Україні у 2024 році суттєво підвищать військовий збір та податки. Нового перегляду податкових ставок слід очікувати також наступного року.

Ми також писали, що народна депутатка України від фракції "Голос" Галина Васильченко нещодавно заявила, що наступного року українцям можуть знизити зарплати. За її словами, це пов'язано з підвищенням військового збору.

Верховна Рада податки Данило Гетманцев законопроєкт військовий збір ПДВ

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