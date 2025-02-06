Ощадбанк дольше других банков снимает аресты со счетов — причины

Отделение Ощадбанка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "Ощадбанк" снимает арест со счетов с большой задержкой по сравнению с другими банками. Представители финучреждения рассказали, почему медлят с разблокировкой.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Как рассказал один из клиентов, исполнитель направил постановление через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП) еще неделю назад, банк до сих пор не разблокировал средства в сумме более 10 тыс. гривен.

Аналогичные постановления поступили в ПриватБанк и Укргазбанк, где счета разблокировали через 20 минут после их получения.

"Исполнитель постановление прислал через систему АСИП, неделя прошла, а ваш банк ничего не сделал, средства не разблокировал. ПриватБанк и Укргазбанк сделал это через 20 минут, как постановление появилось в АСИП... Просто вопрос, почему одни банки могут это делать быстро, а ваш — нет", — говорится в сообщении.

Что говорят в Ощадбанке

Сотрудник главного офиса Ощадбанка пояснил, если исполнитель присылает в банк постановление на снятие ареста со счета письмом, то сначала ждут доставку почты, только после его получения банк в кратчайшие сроки обработает соответствующие документы. Если постановление отправлено через систему АСИП, тогда арест может быть снят уже в день его получения.

Задержки возможны, ведь есть целая очередь из клиентов, которым нужно снять блокировку. Тогда как банк обрабатывает постановления, поступающие от исполнительной службы, в порядке очереди.

"Банк обрабатывает постановления, поступающие от исполнительной службы по мере их поступления и в порядке очереди. Вы можете написать мне в личные сообщения ваше полное ФИО и номер телефона и я уточню наличие постановления и статус его обработки", — пояснили в финучреждении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Напомним, ранее в Ощадбанке предупредили о временной недоступности услуги по оформлению квалифицированной электронной подписи. Однако есть другие возможные способы получения КЭП.

Также рассказывали, что клиенты Ощадбанка жалуются на навязывание со стороны работников банка кредитных карт при открытии зарплатных. Известно, как расценивает такие действия регулятор.