Прекращение пенсионных выплат в Украине — почему это может произойти и как восстановить

Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым украинцам могут прекратить выплаты пенсии. Это может произойти по решению территориальных органов Пенсионного фонда (ПФУ) или суда. Однако пенсионеры могут возобновить выплаты как в Украине, так и за границей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Донецкой области.

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Основные основания для прекращения пенсионных выплат

Существует несколько основных причин, по которым могут быть приостановлены выплаты пенсий:

Ложные сведения. Если пенсия назначена на основе документов, содержащих недостоверные данные.

Если пенсия назначена на основе документов, содержащих недостоверные данные. Переселение за границу. При выезде пенсионера на постоянное место жительства за пределы Украины, если международные договоры не предусматривают другого.

При выезде пенсионера на постоянное место жительства за пределы Украины, если международные договоры не предусматривают другого. Временное проживание за границей. Когда пенсионер подает заявление о приостановлении выплаты пенсии по временному пребыванию за границей.

Когда пенсионер подает заявление о приостановлении выплаты пенсии по временному пребыванию за границей. Смерть или признание безвестно отсутствуют. Пенсия прекращается в случае смерти пенсионера или его признания безвестно отсутствующим или оглашения умершим в соответствии с законом.

Пенсия прекращается в случае смерти пенсионера или его признания безвестно отсутствующим или оглашения умершим в соответствии с законом. Статус пропавшей без вести. В случаях, когда пенсионер получает статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно законодательству Украины.

В случаях, когда пенсионер получает статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно законодательству Украины. Неполучение пенсии. Если пенсионер не получал пенсию в течение шести месяцев подряд.

Если пенсионер не получал пенсию в течение шести месяцев подряд. Физическая идентификация. Если пенсионер не прошел физическую идентификацию, как это предусмотрено законом.

Если пенсионер не прошел физическую идентификацию, как это предусмотрено законом. Иные законодательные основания. Также могут быть другие случаи, определенные законодательством, например непризнание лица с инвалидностью, трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, или окончание обучения детей, имеющих право на пенсию в случае потери кормильца.

Как восстановить пенсии

Если выплаты пенсии прекращены, их возобновление возможно по решению территориального органа Пенсионного фонда. Выплата может быть возобновлена в течение 10 дней после выяснения всех обстоятельств и наличия условий восстановления пенсии. Эта процедура доступна также гражданам, проживающим за границей.

Пожилым людям, желающим возобновить свои пенсионные выплаты в Украине, необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ, подав заявление и соответствующие документы.

Лица, временно находящиеся за границей и планирующие возобновить начисление пенсии, могут подать заявление онлайн. Пошаговый алгоритм действий объяснили в Пенсионном фонде по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется расширить возможности Пенсионного фонда осуществлять выплаты гражданам на заслуженном отдыхе через почту. Соответствующую инициативу готовят к представлению на рассмотрение парламента.

Мы также сообщали, что украинцам пожилого возраста стала доступна новая услуга в "Дії" — шеринг документов. Это позволит в сервисных центрах Пенсионного фонда обойтись без массы ксерокопий, сканкопий или фотографирования главной личной информации.