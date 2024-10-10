Прекращение пенсионных выплат в Украине — почему это может произойти и как восстановить

Почему могут прекратить выплаты пенсий в Украине — основные причины
Некоторым украинцам могут прекратить выплаты пенсии. Это может произойти по решению территориальных органов Пенсионного фонда (ПФУ) или суда. Однако пенсионеры могут возобновить выплаты как в Украине, так и за границей.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Донецкой области.
Основные основания для прекращения пенсионных выплат
Существует несколько основных причин, по которым могут быть приостановлены выплаты пенсий:
- Ложные сведения. Если пенсия назначена на основе документов, содержащих недостоверные данные.
- Переселение за границу. При выезде пенсионера на постоянное место жительства за пределы Украины, если международные договоры не предусматривают другого.
- Временное проживание за границей. Когда пенсионер подает заявление о приостановлении выплаты пенсии по временному пребыванию за границей.
- Смерть или признание безвестно отсутствуют. Пенсия прекращается в случае смерти пенсионера или его признания безвестно отсутствующим или оглашения умершим в соответствии с законом.
- Статус пропавшей без вести. В случаях, когда пенсионер получает статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно законодательству Украины.
- Неполучение пенсии. Если пенсионер не получал пенсию в течение шести месяцев подряд.
- Физическая идентификация. Если пенсионер не прошел физическую идентификацию, как это предусмотрено законом.
- Иные законодательные основания. Также могут быть другие случаи, определенные законодательством, например непризнание лица с инвалидностью, трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, или окончание обучения детей, имеющих право на пенсию в случае потери кормильца.
Как восстановить пенсии
Если выплаты пенсии прекращены, их возобновление возможно по решению территориального органа Пенсионного фонда. Выплата может быть возобновлена в течение 10 дней после выяснения всех обстоятельств и наличия условий восстановления пенсии. Эта процедура доступна также гражданам, проживающим за границей.
Пожилым людям, желающим возобновить свои пенсионные выплаты в Украине, необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ, подав заявление и соответствующие документы.
Лица, временно находящиеся за границей и планирующие возобновить начисление пенсии, могут подать заявление онлайн. Пошаговый алгоритм действий объяснили в Пенсионном фонде по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине планируется расширить возможности Пенсионного фонда осуществлять выплаты гражданам на заслуженном отдыхе через почту. Соответствующую инициативу готовят к представлению на рассмотрение парламента.
Мы также сообщали, что украинцам пожилого возраста стала доступна новая услуга в "Дії" — шеринг документов. Это позволит в сервисных центрах Пенсионного фонда обойтись без массы ксерокопий, сканкопий или фотографирования главной личной информации.
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