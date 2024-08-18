Блокировка счетов — почему банки закрывают карты без предупреждения

Почему банки могут заблокировать счета и прекратить сотрудничество с клиентом
Украинцы часто сталкиваются с проблемой блокирования банковских счетов без уведомления. На самом деле банки имеют право расторгнуть договор и сообщить об этом клиенту через электронную почту. Хотя некоторые суды и адвокаты считают эти действия не всегда законными, клиенты часто нарушают условия договора с банком, не имея представления.
О том, почему банки могут заблокировать карты, рассказывает Новости Pro.
Блокировка счетов без объяснения причин
Банк имеет право закрыть банковский счет клиента без объяснения причин. Крупные банки Украины, такие как ПриватБанк, включили в свою политику запрет на разглашение причин расторжения договора. Однако клиентам могут предоставить информацию о нарушениях, обнаруженных во время финансового мониторинга.
В таких случаях банки ссылаются на условия договора и Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Обычно в договорах отмечено, что банк имеет право закрыть счет по собственной инициативе после письменного предупреждения клиента. Это возможно в следующих случаях:
- два месяца не было никаких операций (и нет остатка средств на счете);
- после смерти клиента;
- если клиент нарушил свои обязательства согласно Договору (например, не актуализировал данные);
- если сотрудничество может привести к финансовым убыткам, ухудшению имиджа банка;
- если клиент обманул банк (предоставил ложные данные);
- если клиент использует счет не для собственных нужд;
- если деятельность клиента противоречит законодательству;
- при наличии оснований, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу;
- в случае возникновения у банка подозрения или выявления признаков незаконных операций с платежным инструментом.
Почему банк может заблокировать карту
Некоторые причины закрытия счета связаны с финансовым мониторингом. Для сумм от 400 тыс. грн и более необходимо подтверждать происхождение средств документально. Если сумма меньше, банки применяют рискоориентированный подход. Они считают рисковыми:
- все нетипичные операции;
- операции с наличными, криптовалютой;
- получение выигрышей от казино;
- переводы от РЭРов (публичных лиц, чиновников, представителей власти) и т.д.
Согласно закону о финансовом мониторинге, по статье 15 установлены следующие причины для расторжения договора по инициативе банка:
- если невозможно произвести идентификацию и/или верификацию клиента;
- установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений;
- предоставление клиентом или его представителем ложной информации или представление информации с целью введения в заблуждение;
- если осуществление идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция, невозможно.
Как получить средства с заблокированных счетов
Если ваш банковский счет был закрыт, а на нем остались деньги, нужно прийти в отделение банка и указать другой счет, на который будут перечислены эти средства. В случае если у вас нет счета в другом банке, нужно его открыть.
Что еще нужно знать
Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) на днях подтвердили намерения по реализации введения ограничений для исходящих Р2Р-переводов с карты на карточку. Там уточнили, кого не коснутся нововведения.
Мы также сообщали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.
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