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Почему банки могут заблокировать счета и прекратить сотрудничество с клиентом

18 августа 2024 13:58
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Блокировка счетов — почему банки закрывают карты без предупреждения
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинцы часто сталкиваются с проблемой блокирования банковских счетов без уведомления. На самом деле банки имеют право расторгнуть договор и сообщить об этом клиенту через электронную почту. Хотя некоторые суды и адвокаты считают эти действия не всегда законными, клиенты часто нарушают условия договора с банком, не имея представления.

О том, почему банки могут заблокировать карты, рассказывает Новости Pro.

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Блокировка счетов без объяснения причин

Банк имеет право закрыть банковский счет клиента без объяснения причин. Крупные банки Украины, такие как ПриватБанк, включили в свою политику запрет на разглашение причин расторжения договора. Однако клиентам могут предоставить информацию о нарушениях, обнаруженных во время финансового мониторинга.

В таких случаях банки ссылаются на условия договора и Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Обычно в договорах отмечено, что банк имеет право закрыть счет по собственной инициативе после письменного предупреждения клиента. Это возможно в следующих случаях:

  • два месяца не было никаких операций (и нет остатка средств на счете);
  • после смерти клиента;
  • если клиент нарушил свои обязательства согласно Договору (например, не актуализировал данные);
  • если сотрудничество может привести к финансовым убыткам, ухудшению имиджа банка;
  • если клиент обманул банк (предоставил ложные данные);
  • если клиент использует счет не для собственных нужд;
  • если деятельность клиента противоречит законодательству;
  • при наличии оснований, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу;
  • в случае возникновения у банка подозрения или выявления признаков незаконных операций с платежным инструментом.

Почему банк может заблокировать карту

Некоторые причины закрытия счета связаны с финансовым мониторингом. Для сумм от 400 тыс. грн и более необходимо подтверждать происхождение средств документально. Если сумма меньше, банки применяют рискоориентированный подход. Они считают рисковыми:

  • все нетипичные операции;
  • операции с наличными, криптовалютой;
  • получение выигрышей от казино;
  • переводы от РЭРов (публичных лиц, чиновников, представителей власти) и т.д.

Согласно закону о финансовом мониторинге, по статье 15 установлены следующие причины для расторжения договора по инициативе банка:

  • если невозможно произвести идентификацию и/или верификацию клиента;
  • установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений;
  • предоставление клиентом или его представителем ложной информации или представление информации с целью введения в заблуждение;
  • если осуществление идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция, невозможно.

Как получить средства с заблокированных счетов

Если ваш банковский счет был закрыт, а на нем остались деньги, нужно прийти в отделение банка и указать другой счет, на который будут перечислены эти средства. В случае если у вас нет счета в другом банке, нужно его открыть.

Что еще нужно знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) на днях подтвердили намерения по реализации введения ограничений для исходящих Р2Р-переводов с карты на карточку. Там уточнили, кого не коснутся нововведения.

Мы также сообщали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.

НБУ банки банковские карты счета банковские счета блокирование

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