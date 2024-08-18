Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Чому банки можуть заблокувати рахунки та припинити співпрацю з клієнтом arrow

Чому банки можуть заблокувати рахунки та припинити співпрацю з клієнтом

18 серпня 2024 13:58
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Блокування рахунків — чому банки закривають картки без попередження
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українці часто стикаються з проблемою блокування банківських рахунків без попередження. Насправді, банки мають право розірвати договір і повідомити про це клієнта через електронну пошту. Хоча деякі суди та адвокати вважають ці дії не завжди законними, клієнти часто порушують умови договору з банком, не маючи про це уявлення.

Про те, чому банки можуть заблокувати картки, розповідає Новини Pro.

Читайте також:

Блокування рахунків без пояснення причин

Банк має право закрити банківський рахунок клієнта без пояснення причин. Великі банки України, такі як ПриватБанк, включили в свою політику заборону на розголошення причин розірвання договору. Однак клієнтам можуть надати інформацію про порушення, виявлені під час фінансового моніторингу.

У таких випадках банки посилаються на умови договору та Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Зазвичай в договорах зазначено, що банк має право закрити рахунок за власною ініціативою після письмового попередження клієнта. Це можливо у таких випадках:

  • два місяці не було жодних операцій (і немає залишку коштів на рахунку);
  • після смерті клієнта;
  • якщо клієнт порушив свої зобов’язання згідно з Договором (наприклад, не актуалізував дані);
  • якщо співпраця може призвести до фінансових збитків, погіршення іміджу банку;
  • якщо клієнт обманув банк (надав неправдиві дані);
  • якщо клієнт використовує рахунок не для власних потреб;
  • якщо діяльність клієнта суперечить законодавству;
  • за наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;
  • у разі виникнення у банку підозри або виявлення ознак незаконних операцій із платіжним інструментом.

Чому банк може заблокувати картку

Деякі причини закриття рахунку пов'язані з фінансовим моніторингом. Для сум від 400 тис. грн і більше необхідно підтверджувати походження коштів документально. Якщо сума менша, банки застосовують ризикоорієнтований підхід. Вони вважають ризиковими:

  • усі нетипові операції;
  • операції з готівкою, криптовалютою;
  • отримання виграшів від казино;
  • перекази від РЕРів (публічних осіб, чиновників, представників влади) тощо.

Згідно із законом про фінансовий моніторинг, за статтею 15 встановлено такі причини для розірвання договору з ініціативи банку:

  • якщо неможливо провести ідентифікацію та/або верифікацію клієнта;
  • встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей;
  • подання клієнтом чи його представником неправдивої інформації або подання інформації з метою введення в оману;
  • якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, є неможливим.

Як отримати кошти з заблокованих рахунків

Якщо ваш банківський рахунок було закрито, а на ньому ще залишилися гроші, потрібно прийти у відділення банку й вказати інший рахунок, на який будуть перераховані ці кошти. У випадку, якщо у вас немає рахунку в іншому банку, треба його відкрити.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) днями підтвердили наміри щодо реалізації запровадження обмежень для вихідних Р2Р-переказів з картки на картку. Там уточнили, кого не торкнуться нововведення.

Ми також повідомляли, що клієнти держфінустанови ПриватБанк продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.

НБУ банки банківські карти рахунки банківські рахунки блокування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:03 В Одесі безплатно протезують зуби військовослужбовцям — де отримати послугу

14:02 Бійці 3 ОШБр показали, як ефектно відбивали ворожий наступ на Харківщині

13:59 Українські десантники показали захоплений на Курщині новітній російський танк "Прорив"

13:58 Чому банки можуть заблокувати рахунки та припинити співпрацю з клієнтом

13:40 Покровськ готується до оборони — окупанти на відстані 11 кілометрів від міста

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

13:35 Декілька вулиць в Одесі залишились без води — коли повернуть водопостачання

13:34 На Донеччині пролунали вибухи — через ворожу атаку постраждали літні жінки

13:30 Метеозалежним варто бути обережними — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:16 У Києві ввели обмеження на рух вантажних фур — що чекає на далекобійників

13:02 В одному з львівських ТРЦ вибухнула колба — поліція розповіла деталі інциденту

14:03 В Одесі безплатно протезують зуби військовослужбовцям — де отримати послугу

14:02 Бійці 3 ОШБр показали, як ефектно відбивали ворожий наступ на Харківщині

13:59 Українські десантники показали захоплений на Курщині новітній російський танк "Прорив"

13:58 Чому банки можуть заблокувати рахунки та припинити співпрацю з клієнтом

13:40 Покровськ готується до оборони — окупанти на відстані 11 кілометрів від міста

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

13:35 Декілька вулиць в Одесі залишились без води — коли повернуть водопостачання

13:34 На Донеччині пролунали вибухи — через ворожу атаку постраждали літні жінки

13:30 Метеозалежним варто бути обережними — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:16 У Києві ввели обмеження на рух вантажних фур — що чекає на далекобійників

13:02 В одному з львівських ТРЦ вибухнула колба — поліція розповіла деталі інциденту

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин