Блокування рахунків — чому банки закривають картки без попередження

Чому банки можуть заблокувати рахунки та припинити співпрацю з клієнтом
Українці часто стикаються з проблемою блокування банківських рахунків без попередження. Насправді, банки мають право розірвати договір і повідомити про це клієнта через електронну пошту. Хоча деякі суди та адвокати вважають ці дії не завжди законними, клієнти часто порушують умови договору з банком, не маючи про це уявлення.
Про те, чому банки можуть заблокувати картки, розповідає Новини Pro.
Блокування рахунків без пояснення причин
Банк має право закрити банківський рахунок клієнта без пояснення причин. Великі банки України, такі як ПриватБанк, включили в свою політику заборону на розголошення причин розірвання договору. Однак клієнтам можуть надати інформацію про порушення, виявлені під час фінансового моніторингу.
У таких випадках банки посилаються на умови договору та Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Зазвичай в договорах зазначено, що банк має право закрити рахунок за власною ініціативою після письмового попередження клієнта. Це можливо у таких випадках:
- два місяці не було жодних операцій (і немає залишку коштів на рахунку);
- після смерті клієнта;
- якщо клієнт порушив свої зобов’язання згідно з Договором (наприклад, не актуалізував дані);
- якщо співпраця може призвести до фінансових збитків, погіршення іміджу банку;
- якщо клієнт обманув банк (надав неправдиві дані);
- якщо клієнт використовує рахунок не для власних потреб;
- якщо діяльність клієнта суперечить законодавству;
- за наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;
- у разі виникнення у банку підозри або виявлення ознак незаконних операцій із платіжним інструментом.
Чому банк може заблокувати картку
Деякі причини закриття рахунку пов'язані з фінансовим моніторингом. Для сум від 400 тис. грн і більше необхідно підтверджувати походження коштів документально. Якщо сума менша, банки застосовують ризикоорієнтований підхід. Вони вважають ризиковими:
- усі нетипові операції;
- операції з готівкою, криптовалютою;
- отримання виграшів від казино;
- перекази від РЕРів (публічних осіб, чиновників, представників влади) тощо.
Згідно із законом про фінансовий моніторинг, за статтею 15 встановлено такі причини для розірвання договору з ініціативи банку:
- якщо неможливо провести ідентифікацію та/або верифікацію клієнта;
- встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей;
- подання клієнтом чи його представником неправдивої інформації або подання інформації з метою введення в оману;
- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, є неможливим.
Як отримати кошти з заблокованих рахунків
Якщо ваш банківський рахунок було закрито, а на ньому ще залишилися гроші, потрібно прийти у відділення банку й вказати інший рахунок, на який будуть перераховані ці кошти. У випадку, якщо у вас немає рахунку в іншому банку, треба його відкрити.
Що ще треба знати
Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) днями підтвердили наміри щодо реалізації запровадження обмежень для вихідних Р2Р-переказів з картки на картку. Там уточнили, кого не торкнуться нововведення.
Ми також повідомляли, що клієнти держфінустанови ПриватБанк продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.
Читайте Новини.LIVE!