Блокування рахунків — чому банки закривають картки без попередження

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці часто стикаються з проблемою блокування банківських рахунків без попередження. Насправді, банки мають право розірвати договір і повідомити про це клієнта через електронну пошту. Хоча деякі суди та адвокати вважають ці дії не завжди законними, клієнти часто порушують умови договору з банком, не маючи про це уявлення.

Про те, чому банки можуть заблокувати картки, розповідає Новини Pro.

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Блокування рахунків без пояснення причин

Банк має право закрити банківський рахунок клієнта без пояснення причин. Великі банки України, такі як ПриватБанк, включили в свою політику заборону на розголошення причин розірвання договору. Однак клієнтам можуть надати інформацію про порушення, виявлені під час фінансового моніторингу.

У таких випадках банки посилаються на умови договору та Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Зазвичай в договорах зазначено, що банк має право закрити рахунок за власною ініціативою після письмового попередження клієнта. Це можливо у таких випадках:

два місяці не було жодних операцій (і немає залишку коштів на рахунку);

не було жодних операцій (і немає залишку коштів на рахунку); після смерті клієнта;

якщо клієнт порушив свої зобов’язання згідно з Договором (наприклад, не актуалізував дані);

(наприклад, не актуалізував дані); якщо співпраця може призвести до фінансових збитків , погіршення іміджу банку;

, погіршення іміджу банку; якщо клієнт обманув банк (надав неправдиві дані);

(надав неправдиві дані); якщо клієнт використовує рахунок не для власних потреб ;

; якщо діяльність клієнта суперечить законодавству ;

; за наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

з питань фінансового моніторингу; у разі виникнення у банку підозри або виявлення ознак незаконних операцій із платіжним інструментом.

Чому банк може заблокувати картку

Деякі причини закриття рахунку пов'язані з фінансовим моніторингом. Для сум від 400 тис. грн і більше необхідно підтверджувати походження коштів документально. Якщо сума менша, банки застосовують ризикоорієнтований підхід. Вони вважають ризиковими:

усі нетипові операції ;

; операції з готівкою, криптовалютою ;

; отримання виграшів від казино ;

; перекази від РЕРів (публічних осіб, чиновників, представників влади) тощо.

Згідно із законом про фінансовий моніторинг, за статтею 15 встановлено такі причини для розірвання договору з ініціативи банку:

якщо неможливо провести ідентифікацію та/або верифікацію клієнта;

та/або верифікацію клієнта; встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей;

або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей; подання клієнтом чи його представником неправдивої інформації або подання інформації з метою введення в оману ;

; якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, є неможливим.

Як отримати кошти з заблокованих рахунків

Якщо ваш банківський рахунок було закрито, а на ньому ще залишилися гроші, потрібно прийти у відділення банку й вказати інший рахунок, на який будуть перераховані ці кошти. У випадку, якщо у вас немає рахунку в іншому банку, треба його відкрити.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) днями підтвердили наміри щодо реалізації запровадження обмежень для вихідних Р2Р-переказів з картки на картку. Там уточнили, кого не торкнуться нововведення.

Ми також повідомляли, що клієнти держфінустанови ПриватБанк продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.