Зарплаты в Украине — сколько работник по закону должен получить на руки в 2025 году

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2025 году власти отказались пересматривать размер минимальной заработной платы в сторону повышения, оставив на уровне 8 тыс. грн. Учитывая вычет военного сбора и налогов, сотрудники получат меньшие суммы "на руки".

Правила начисления заработной платы прописаны в законе "Об оплате труда".

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Как начисляют заработную плату работникам

Не все выплаты работникам считаются заработной платой. Так, она имеет три основные составляющие:



Основная зарплата

тарифная ставка/должностной оклад;

комиссионные от реализации продукции;

гонорар/авторское вознаграждение штатным работникам;

оплата за период пребывания в командировке;

оплата за профобучение других сотрудников.

Дополнительная зарплата

доплата за работу в неблагоприятных условиях труда/повышенного риска для здоровья;

доплата за работу в ночное время;

доплата за сверхурочную работу;

доплата за "разъездную" работу;

премии к юбилейным/праздничным датам.

оплата дней отдыха;

индексация зарплаты;

интенсивность труда;

высокий уровень профессионального мастерства;

классность водителей транспорта;

знание и использование в работе иностранного языка.

Другие компенсационные выплаты и платежи

вознаграждения/поощрения одноразового характера;

материальная помощь на оздоровление при уходе в отпуск у медиков, педагогов, госслужащих;

выплаты социального характера (дотации на питание работников в буфетах/столовых, стоимость путевок);

другие компенсации.

Как правильно посчитать зарплату "чистыми"

В случае, если работник не имеет налоговой социальной льготы, то с его зарплаты будут удерживать 23% суммы в виде налогов и сборов.

Так, работодатели удерживают из зарплат в 2025 году:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;

военный сбор (ВС) — 5%.

Размер военного сбора в предыдущие годы составлял 1,5%.

Также работодатель платит за работника 22% единого социального взноса (ЕСВ) за счет собственных средств.

Если необходимо быстро узнать размер зарплаты "чистыми", то нужно лишь умножить зарплату на показатель 0,77 (=1 — 23%/100%).

Как пример: размер зарплаты "грязными" составляет 8,5 тыс. грн, а "чистыми" будет равен около 6,5 тыс. грн. Поскольку:

8,5 тыс. грн × 0,77 = 6,545 тыс. грн.

Стоит заметить, что выплата работнику зарплаты меньше размера "минималки", при условии соблюдения им нормы труда, считается нарушением трудового законодательства, что грозит штрафом в двукратном размере минимальной зарплаты.

Ранее мы писали, какие зарплаты получают представители правления НЭК "Укрэнерго". Одному из них по итогам января 2025 года начислили 537 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата в Украине в этом году составит 8 тыс. грн. В случае, если работодатели будут платить сотрудникам меньше этой суммы, грозят проверки со стороны представителей Гоструда.