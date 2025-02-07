Зарплати в Україні — скільки працівник за законом має отримати на руки у 2025 році

"Чисті" зарплати — як порахувати у 2025 році розмір виплат
У 2025 році влада відмовилась переглядати розмір мінімальної заробітної плати у бік підвищення, залишивши на рівні 8 тис. грн. З огляду на вирахування військового збору та податків, співробітники отримають менші суми "на руки".
Правила нарахування заробітної плати прописані у законі "Про оплату праці".
Як нараховують заробітну плату працівникам
Не всі виплати працівникам вважаються заробітною платою. Так, вона має три основні складові:
Основна зарплатня
- тарифна ставка/посадовий оклад;
- комісійні від реалізації продукції;
- гонорар/авторська винагорода штатним працівникам;
- оплата за період перебування у відрядженні;
- оплата за профнавчання інших співробітників.
Додаткова зарплатня
- доплата за роботу в несприятливих умовах праці/підвищеного ризику для здоров'я;
- доплата за працю у нічний час;
- доплата за понаднормову роботу;
- доплата за "роз'їзну" роботу;
- премії до ювілейних/святкових дат.
- оплата днів відпочинку;
- індексація зарплати;
- інтенсивність праці;
- високий рівень професійної майстерності;
- класність водіїв транспорту;
- знання та використання в роботі іноземної мови.
Інші компенсаційні виплати та платежі
- винагороди/заохочення одноразового характеру;
- матеріальна допомога на оздоровлення під час виходу у відпустку у медиків, педагогів, держслужбовців;
- виплати соціального характеру (дотації на харчування працівників у буфетах/їдальнях, вартість путівок);
- інші компенсації.
Як правильно порахувати зарплатню "чистими"
У разі, якщо працівник не має податкової соціальної пільги, то з його зарплати будуть утримувати 23% суми у вигляді податків та зборів.
Так, роботодавці утримують із зарплат у 2025 році:
- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;
- військовий збір (ВЗ) — 5%.
Розмір військового збору у попередні роки становив 1,5%.
Також роботодавець сплачує за працівника 22% єдиного соціального внеску (ЄСВ) за рахунок власних коштів.
Якщо необхідно швидко дізнатися розмір зарплати "чистими", то треба лише помножити зарплату на показник 0,77 (=1 — 23%/100%).
Як приклад: розмір зарплати "брудними" становить 8,5 тис. грн, а "чистими" дорівнюватиме близько 6,5 тис. грн. Оскільки:
- 8,5 тис. грн × 0,77 = 6,545 тис. грн.
Варто зауважити, що виплата працівнику зарплати, меншої за розмір "мінімалки", за умови дотримання ним норми праці, вважається порушенням трудового законодавства, що загрожуватиме штрафом у двократному розмірі мінімальної зарплати.
Раніше ми писали, які зарплати отримують представники правління НЕК "Укренерго". Одному з них за підсумками січня 2025 року нарахували 537 тис. грн.
Також ми розповідали, що мінімальна зарплата в Україні цьогоріч становитиме 8 тис. грн. У разі, якщо роботодавці платитимуть співробітникам менше цієї суми, загрожують перевірки з боку представників Держпраці.
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