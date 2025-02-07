Зарплати в Україні — скільки працівник за законом має отримати на руки у 2025 році

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2025 році влада відмовилась переглядати розмір мінімальної заробітної плати у бік підвищення, залишивши на рівні 8 тис. грн. З огляду на вирахування військового збору та податків, співробітники отримають менші суми "на руки".

Правила нарахування заробітної плати прописані у законі "Про оплату праці".

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Як нараховують заробітну плату працівникам

Не всі виплати працівникам вважаються заробітною платою. Так, вона має три основні складові:



Основна зарплатня

тарифна ставка/посадовий оклад;

комісійні від реалізації продукції;

гонорар/авторська винагорода штатним працівникам;

оплата за період перебування у відрядженні;

оплата за профнавчання інших співробітників.

Додаткова зарплатня

доплата за роботу в несприятливих умовах праці/підвищеного ризику для здоров'я;

доплата за працю у нічний час;

доплата за понаднормову роботу;

доплата за "роз'їзну" роботу;

премії до ювілейних/святкових дат.

оплата днів відпочинку;

індексація зарплати;

інтенсивність праці;

високий рівень професійної майстерності;

класність водіїв транспорту;

знання та використання в роботі іноземної мови.

Інші компенсаційні виплати та платежі

винагороди/заохочення одноразового характеру;

матеріальна допомога на оздоровлення під час виходу у відпустку у медиків, педагогів, держслужбовців;

виплати соціального характеру (дотації на харчування працівників у буфетах/їдальнях, вартість путівок);

інші компенсації.

Як правильно порахувати зарплатню "чистими"

У разі, якщо працівник не має податкової соціальної пільги, то з його зарплати будуть утримувати 23% суми у вигляді податків та зборів.

Так, роботодавці утримують із зарплат у 2025 році:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;

військовий збір (ВЗ) — 5%.

Розмір військового збору у попередні роки становив 1,5%.

Також роботодавець сплачує за працівника 22% єдиного соціального внеску (ЄСВ) за рахунок власних коштів.

Якщо необхідно швидко дізнатися розмір зарплати "чистими", то треба лише помножити зарплату на показник 0,77 (=1 — 23%/100%).

Як приклад: розмір зарплати "брудними" становить 8,5 тис. грн, а "чистими" дорівнюватиме близько 6,5 тис. грн. Оскільки:

8,5 тис. грн × 0,77 = 6,545 тис. грн.

Варто зауважити, що виплата працівнику зарплати, меншої за розмір "мінімалки", за умови дотримання ним норми праці, вважається порушенням трудового законодавства, що загрожуватиме штрафом у двократному розмірі мінімальної зарплати.

Раніше ми писали, які зарплати отримують представники правління НЕК "Укренерго". Одному з них за підсумками січня 2025 року нарахували 537 тис. грн.

Також ми розповідали, що мінімальна зарплата в Україні цьогоріч становитиме 8 тис. грн. У разі, якщо роботодавці платитимуть співробітникам менше цієї суми, загрожують перевірки з боку представників Держпраці.