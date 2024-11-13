Сколько стоит уголь и топливные брикеты в Украине в ноябре 2024 года

Цены на уголь и топливные брикеты в Украине. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С приходом зимы перед многими украинцами встает выбор каким топливом отапливать дом. Большинство современных твердотопливных котлов могут работать на дровах, угле и топливных брикетах. Все они имеют свои недостатки и преимущества, а также разную стоимость. Дрова являются самым дешевым видом топлива, однако на их теплоотдачу оказывает большое влияние качество, тип древесины и влажность.

Новини.LIVE рассказывают об альтернативах отоплению дровами — углем и топливным брикетам. В чем их преимущества и недостатки, а также, сколько они стоят в Украине в ноябре.

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Как отапливать дом углем

Уголь — это вид ископаемого топлива, образующегося из остатков древних растений, погребенных под землей и подверженных воздействию высоких температур и давления в течение миллионов лет. Он является одним из самых популярных источников энергии в мире и широко применяется для генерации электроэнергии, отопления и производства стали.

Отопление углем — один из старейших методов обогрева. Его сжигают в печах, котлах и других устройствах для нагрева воздуха и воды. Однако следует отметить, что не все твердотопливные котлы совместимы с любыми видами угля. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с информацией в паспорте котла, где указаны марки угля, на котором он может работать. Использование неподходящего топлива может привести к некорректной работе котла или даже к его поломке.

Также не следует забывать, что состав каменного угля включает множество веществ, влияющих на его свойства. Это может усложнить контроль качества этого топлива. Для твердотопливных котлов достаточно ориентироваться на несколько ключевых параметров.

К основным характеристикам угля для твердотопливных котлов относятся:

Зольность — процент содержания золы в угле. Зола служит балластом, не позволяющим углям полностью сгорать. Чем ниже зольность, тем качественнее будет уголь для котла.

Влажность — процент содержания воды в угле. Влажный уголь горит хуже и выделяет меньше тепла.

Калорийность — показатель тепла, выделяемый углем при сгорании. Чем выше калорийность, тем эффективнее отопительный уголь.

Размер фракций — размер угольных кусков. Мелкие фракции лучше подходят для твердотопливных котлов, потому что легче загораются и обеспечивают равномерное горение.

Среди популярных марок отопительный уголь можно выделить:

Антрацит — лучший выбор для бытового использования. Он долго горит, выделяет мало дыма и золы, а также обладает высокой теплотворной способностью. Однако антрацит также является самым дорогим видом угля.

Длиннопламенный уголь — сбалансированный по соотношению цены и качества вариант. Он хорошо горит, обладает высокой теплотворной способностью и относительно доступен по цене, уступая по стоимости антрацита.

Отощенно-спекающийся и тощий уголь — уголь с более низкими показателями качества по сравнению с антрацитом и длиннопламенным углем. Они хуже горят, дают больше дыма и золы, а также обладают более низкой теплотворной способностью.

Также существует древесный уголь, получаемый из древесины путем термического разложения при высокой температуре без доступа кислорода. Он обладает высокой теплотворной способностью и низкой зольностью.

Цены на уголь в Украине

Цены на уголь в Украине зависят от его марки и региона продажи. Уголь с высокой теплотворной способностью, низким содержанием золы и влаги стоит дороже угля с низкими показателями теплотворности и повышенной зольностью и влажностью.

Антрацит — от 14 000 до 20 000 грн/т;

Длиннопламенный уголь — от 9 000 до 15 000 грн/т;

Древесный уголь — от 8 200 до 14 800 грн/т;

Как отапливать дом брикетами

Топливные брикеты — это вид твердого топлива, являющийся альтернативой традиционным дровам и углям. Брикеты подходят для использования в каминах, печах, твердотопливных котлах и других отопительных устройствах, работающих на твердом топливе.

Они изготавливаются из отходов деревообрабатывающей и пищевой промышленности: опилок, шелухи риса, гречихи, подсолнечника, а также из доступных материалов с энергетической ценностью, таких как солома, торф или опилки. При производстве топливных брикетов не используются клей или другие связующие вещества. Прочность и форма достигаются благодаря сильному прессованию и максимальной сушке, что делает их безопасными для здоровья при сжигании.

Одним из основных преимуществ брикетов является высокая температура горения — в 1,5–2 раза выше, чем у обычных дров. При влажности 20% теплотворная способность древесины составляет 2500-2700 ккал/кг, в то время как у брикетов — 4500-4900 ккал/кг.

Другие преимущества брикетов:

Занимают меньше места;

Горят дольше и равномернее;

Производятся из отходов, что оказывает положительное влияние на экологию;

Низкая влажность способствует снижению количества сажи и уменьшает загрязнение дымохода.

Однако брикеты чувствительны к влаге: при повышенной влажности они могут рассыпаться. Поэтому этот вид топлива следует хранить в сухом и проветриваемом помещении. Также перед покупкой следует обратить внимание на состав: некоторые производители могут добавлять мягкую древесину, старую или химически обработанную древесину, что увеличивает объем, но ухудшает качество брикетов.

Лучшие брикеты для отопления — это те, что изготовлены из опилок. Они по своим теплотворным свойствам и особенностям горения максимально близки к дровам. Брикеты из опилок отличаются низкой зольностью, быстро разгораются и медленно загрязняют систему отопления.

Брикеты из семян содержат много растительного масла. При активном использовании такое топливо через несколько недель может серьезно засорить дымоход и другие элементы системы.

Брикеты из хвойных пород обладают хорошими горючими свойствами и отлично подходят для обогрева, но из-за высокого содержания смол такие брикеты также требуют более частой очистки отопительной системы.

Чем выше плотность брикетов, тем дольше и стабильнее они горят. Плотное топливо также проще хранить и транспортировать. Кроме того, оно оставляет больше горячих углей после сгорания.

Качественные брикеты должны сохранять форму и не рассыпаться. Если топливо крошится, это признак низкой плотности, что приводит к быстрому прогоранию брикетов.

Цены на топливные брикеты в Украине

Брикеты из шелухи подсолнечника — от 4 000 до 6 500 грн/т;

Дубовые брикеты — от 6 500 до 8 500 грн/т;

Сосновые брикеты — 6 500 до 7800 грн/т;

Брикеты из березы — от 6 500 до 8 000 грн/т;

Цены на уголь и топливные брикеты в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, как правильно выбрать дрова и какие виды существуют. Характеристики разных пород древесины для отопления существенно разнятся.

Также мы писали, что украинцам грозят огромные штрафы за вырубку деревьев и хранение дров. Во время войны за такую вину можно даже оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.