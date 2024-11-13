Скільки коштує вугілля та паливні брикети в Україні у листопаді 2024 року

Ціни на вугілля та паливні брикети в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З приходом зими перед багатьма українцями постає вибір, яким паливом опалювати будинок. Більшість сучасних твердопаливних котлів може працювати на дровах, вугіллі та паливних брикетах. Всі вони мають свої недоліки та переваги, а також різну вартість. Дрова є найдешевшим видом палива, проте на їхню тепловіддачу дуже впливає якість, тип деревини та вологість.

Новини.LIVE розповідають про альтернативи опаленню дровами — вугілля та паливні брикети. У чому їхні переваги та недоліки, а також скільки вони коштують в Україні у листопаді.

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Як опалювати будинок вугіллям

Вугілля — це вид викопного палива, що утворюється з залишків стародавніх рослин, похованих під землею і підданих впливу високих температур і тиску протягом мільйонів років. Воно є одним із найбільш популярних джерел енергії у світі та широко застосовується для генерації електроенергії, опалення та виробництва сталі.

Опалення вугіллям — один із найстаріших методів обігріву. Його спалюють у печах, котлах та інших пристроях для підігріву повітря та води. Втім, слід зазначити, що не всі твердопаливні котли сумісні з будь-якими видами вугілля. Перед купівлею обов'язково ознайомтеся з інформацією у паспорті котла, де вказані марки вугілля, на якому він може працювати. Використання невідповідного палива може призвести до некоректної роботи котла або навіть до його поломки.

Також не слід забувати, що склад кам'яного вугілля включає безліч речовин, що впливають на його властивості. Це може ускладнити контроль якості цього палива. Для твердопаливних котлів достатньо орієнтуватися на кілька ключових параметрів.

До основних характеристик вугілля для твердопаливних котлів відносяться:

Зольність — відсоток вмісту золи у вугіллі. Зола служить баластом, який не дозволяє вугіллю повністю згорати. Чим нижче зольність, тим якіснішим буде вугілля для котла.

Вологість — відсоток вмісту води у вугіллі. Вологе вугілля горить гірше і виділяє менше тепла.

Калорійність — показник тепла, що виділяється вугіллям при згорянні. Чим вища калорійність, тим ефективніше вугілля для опалення.

Розмір фракцій — розмір вугільних шматків. Дрібні фракції краще підходять для твердопаливних котлів, тому що легше спалахують і забезпечують рівномірне горіння.

Серед популярних марок вугілля для опалення можна виділити:

Антрацит — найкращий вибір для побутового використання. Він довго горить, виділяє мало диму і золи, а також має високу теплотворну здатність. Однак антрацит також є найдорожчим видом вугілля.

Довгополуменеве вугілля — збалансований за співвідношенням ціни та якості варіант. Воно добре горить, має високу теплотворну здатність і відносно доступний за ціною, поступаючись за вартістю антрациту.

Піснувато-спікливе і пісне вугілля — вугілля з нижчими показниками якості порівняно з антрацитом і довгополуменевим вугіллям. Вони гірше горять, дають більше диму та золи, а також мають нижчу теплотворну здатність.

Також існує деревне вугілля, що отримується з деревини шляхом термічного розкладання за високої температури без доступу кисню. Воно має високу теплотворну здатність і низьку зольність.

Ціни на вугілля в Україні

Ціни на вугілля в Україні залежать від його марки, та регіону продажу. Вугілля з високою теплотворною здатністю, низьким вмістом золи та вологи коштує дорожче, ніж вугілля з низькими показниками теплотворності та підвищеними зольністю та вологістю.

Антрацит — від 14 000 до 20 000 грн/т;

Довгополуменеве вугілля — від 9 000 до 15 000 грн/т;

Деревне вугілля — від 8 200 до 14 800 грн/т;

Як опалювати будинок брикетами

Паливні брикети — це вид твердого палива, який є альтернативою традиційним дровам і вугіллю. Брикети підходять для використання в камінах, печах, твердопаливних котлах та інших опалювальних пристроях, що працюють на твердому паливі.

Вони виготовляються з відходів деревообробної та харчової промисловості: тирси, лушпиння рису, гречки, соняшника, а також з доступних матеріалів з енергетичною цінністю, таких як солома, торф або тирса. При виробництві паливних брикетів не застосовуються клей чи інші сполучні речовини. Міцність та форма досягаються завдяки сильному пресуванню та максимальному сушінню, що робить їх безпечними для здоров'я при спалюванні.

Однією з основних переваг брикетів є їхня висока температура горіння — в 1,5–2 рази вища, ніж у звичайних дров. При вологості 20% теплотворна здатність деревини становить 2500-2700 ккал/кг, тоді як у брикетів — 4500-4900 ккал/кг.

Інші переваги брикетів:

Займають менше місця;

Горять довше та рівномірніше;

Виробляються із відходів, що позитивно впливає на екологію;

Низька вологість сприяє зниженню кількості сажі та зменшує забруднення димоходу.

Однак брикети чутливі до вологи: при підвищеній вологості вони можуть розсипатися. Тому цей вид палива необхідно зберігати в сухому та провітрюваному приміщенні. Також перед покупкою варто звернути увагу на склад: деякі виробники можуть додавати м'яку деревину, стару або хімічно оброблену деревину, що збільшує обсяг, але погіршує якість брикетів.

Кращі брикети для опалення — це ті, що виготовлені з тирси. Вони за своїми теплотворними властивостями та особливостями горіння максимально близькі до дров. Брикети з тирси відрізняються низькою зольністю, швидко розгоряються та повільно забруднюють систему опалення.

Брикети з насіння містять багато олії. При активному використанні таке паливо за кілька тижнів може серйозно засмітити димар та інші елементи системи.

Брикети з хвойних порід мають гарні горючі властивості та відмінно підходять для обігріву, але через високий вміст смол такі брикети також вимагають частішого очищення опалювальної системи.

Чим вища щільність брикетів, тим довше і стабільніше вони горять. Щільне паливо також простіше зберігати та транспортувати. Крім того, воно залишає більше гарячого вугілля після згоряння.

Якісні брикети повинні зберігати свою форму та не розсипатися. Якщо паливо кришиться, це ознака низької щільності, що призводить до швидкого прогоряння брикетів.

Ціни на паливні брикети в Україні

Брикети з лушпиння соняшника — від 4 000 до 6 500 грн/т;

Дубові брикети — від 6 500 до 8 500 грн/т;

Соснові брикети — 6 500 до 7800 грн/т;

Брикети з берези — від 6 500 до 8 000 грн/т;

Ціни на вугілля та паливні брикети в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

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