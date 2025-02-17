Тарифы на услуги ЖКХ — в Раде объяснили, будут ли расти цены

Калькулятор на телефоне, квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинская власть, даже несмотря на повышение некоторых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пока официально не планирует их пересматривать в ближайшее время. Также в Украине в дальнейшем будет действовать мораторий на новые цены на ключевые услуги ЖКХ.

Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

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По словам главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, на сегодня в правительстве не планируют обновлять цены на основные коммунальные услуги, в частности на электрическую энергию, природный газ, воду и отопление.

При этом отметил, что правила по тарифам в стране не одинаковы для всех услуг: некоторые неизменны еще с 2021 года, а некоторые пересматривались несколько раз даже во время войны. Так, тариф на электричество повысился существенно дважды.

Герус напомнил, что на время войны в стране действует мораторий на повышение цен на такие услуги:

природный газ;

горячую воду;

отопление.

То есть цены на эти услуги будут оставаться на уровне, установленном еще до начала полномасштабной войны.

Однако электроэнергия и холодная вода не подпадают под действие соответствующего запрета. Это позволило правительству обновить цены в 2023 и 2024 годах.

В конце 2022 года Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг приняла решение о повышении тарифов на холодную воду, однако после вмешательства президента эти тарифы отменили.

Как изменились цены на услуги ЖКХ за год

Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на январь 2025 года средняя стоимость воды, электроэнергии, газа и других видов топлива выросла совокупно на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросла в цене электроэнергия — на 63%. Тарифы на газ, горячую воду и отопление не менялись.

В правительстве ранее заявили, что вопрос повышения тарифов не будут пересматривать до конца отопительного сезона. Однако он подходит к концу через несколько месяцев, что вызывает беспокойство у граждан относительно цен в будущем. Герус на это отметил, что на сегодня никаких обсуждений или планов относительно новых тарифов после завершения отопительного сезона не было.

Напомним, стоимость электроэнергии останется в силе до конца отопительного сезона. В Украине не будут пересматривать цену на свет для населения, даже в связи с необходимостью привлечения дополнительного финансирования для достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

Также писали, что украинцы иногда могут получать некорректные коммунальные платежки за свет. В ДТЭК объяснили, почему могут возникать подобные ситуации.