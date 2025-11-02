Видео
Влияет ли период в боевых действиях на пенсию — военным объяснили

Влияет ли период в боевых действиях на пенсию — военным объяснили

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 13:36
обновлено: 13:42
Пенсия для военных — как изменятся выплаты, если есть справка об участии в боевых действиях
Военнослужащий. Фото: УНИАН

Все военнослужащие Вооруженных сил Украины могут выходить на пенсию по выслуге лет, если прослужат 25 лет или больше. Выплаты будут больше у тех, кто принимал участие в боевых действиях.

Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Читайте также:

Пенсия по выслуге лет для военных

В ведомстве объяснили, что по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы", один месяц службы на передовой — это три месяца выслуги. То есть если военнослужащий участвует в боевых действиях, тогда он быстрее получает право на военную пенсию. Еще это влияет на размер выплат.

В Министерстве обороны отметили, что такая льгота действует только при условии, что защитник находится непосредственно на передовой или привлекается к другим мероприятиям по обеспечению обороны государства во время военного положения. Выслуга считается по принципу "месяц за три" исключительно для военных, которые находились в районах боевых действий или выполняли задачи, связанные с обороной Украины.

В сообщении акцентируется внимание на том, что командиры воинских частей должны обязательно предоставлять своим подопечным справки об участии в боевых действиях. Это станет подтверждением для Пенсионного фонда, когда наступит время начислять выплаты.

Какая пенсия у военных

Минимальная выплата составляет 3,85 тысячи гривен, но благодаря индексациям военные могут получать от 8 тысяч гривен. Если человек служил на руководящих должностях и заработал необходимое количество стажа, то ему будут начислять от 14 тысяч гривен.

При этом если контракт с ВСУ подписал защитник с инвалидностью, то ему будут предоставлять процент от размера денежного обеспечения.

Ранее стало известно, что инструкторы в высших военных учебных заведениях будут получать надбавку к своему денежному обеспечению. Так, от 15 до 30 тысяч гривен им начнут начислять с 2026 года. Узнавайте также, что будет с денежным обеспечением ТрО в ноябре 2025 года.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
