Пенсія для військових — як зміняться виплати, якщо є довідка про участь у бойових діях

Військовослужбовець. Фото: УНІАН

Усі військовослужбовці Збройних сил України можуть виходити на пенсію за вислугою років, якщо прослужать 25 років чи більше. Виплати будуть більшими у тих, хто брав участь у бойових діях.

Про це розповіли у Міністерстві оборони.

Пенсія за вислугою років для військових

У відомстві пояснили, що за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби", один місяць служби на передовій — це три місяці вислуги. Тобто якщо військовослужбовець бере участь у бойових діях, тоді він швидше отримує право на військову пенсію. Ще це впливає на розмір виплат.

У Міністерстві оборони зазначили, що така пільга діє лише за умови, що захисник перебуває безпосередньо на передовій або залучається до інших заходів із забезпечення оборони держави під час воєнного стану. Вислуга рахується за принципом "місяць за три" виключно для військових, які перебували у районах бойових дій або виконували завдання, пов’язані з обороною України.

У повідомленні акцентується увага тому, що командири військових частин повинні обов’язково надавати своїм підопічним довідки про участь у бойових діях. Це стане підтвердженням для Пенсійного фонду, коли настане час нараховувати виплати.

Яка пенсія у військових

Мінімальна виплата становить 3,85 тисячі гривень, але завдяки індексаціям військові можуть отримувати від 8 тисяч гривень. Якщо людина служила на керівних посадах і заробила необхідну кількість стажу, то їй нараховуватимуть від 14 тисяч гривень.

При цьому якщо контракт із ЗСУ підписав захисник із інвалідністю, то йому надаватимуть відсоток від розміру грошового забезпечення.

Раніше стало відомо, що інструктори у вищих військових навчальних закладах отримуватимуть надбавку до свого грошового забезпечення. Так, від 15 до 30 тисяч гривень їм почнуть нараховувати з 2026 року. Дізнавайтесь також, що буде з грошовим забезпеченням ТрО у листопаді 2025 року.