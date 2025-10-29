Кабмин одобрил доплаты инструкторам в военных вузах — когда начнут выплачивать

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины принял постановление, которое обеспечивает выплату дополнительного вознаграждения инструкторам высших военных учебных заведений. Речь идет о доплате, размер которой колеблется от 15 тысяч до 30 тысяч гривен.

Об этом написал 29 октября 2025 года в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Кто будет получать надбавки и когда начнутся выплаты

По информации Алексея Гончаренко, правительство расширило круг военнослужащих, которых должны обеспечивать дополнительным вознаграждением во время военного положения. Речь идет о выплатах в размере от 15 тысяч до 30 тысяч гривен ежемесячно, пропорционально времени осуществления обучения и подготовки персонала.

Как отмечает депутат, такие суммы будут начислять инструкторам и преподавателям в:

высших военных учебных заведениях;

военных институтах;

на факультетах и кафедрах военной подготовки;

в отделениях военной подготовки;

в учреждениях профессионального предвысшего военного образования.

Постановление вступает в силу через три дня после его опубликования и начнет действовать с 31 августа 2025 года.

Что еще стоит знать

Напомним, власти хотят платить военнослужащим, которые служат в тыловых подразделениях, не менее 50 тысяч гривен, вместо нынешних 20 тысяч. Согласно плану, зарплаты тыловых военных, должны составлять:

50 тысяч гривен в месяц — для рядовых;

от 70 тысяч гривен — для представителей сержантского состава;

от 75 тысяч до 80 тысяч гривен — для младших офицеров.

Речь идет о зарплатах тыловых военнослужащих (и, соответственно, военнослужащих тех воинских частей, которые участвуют в войне).

Ранее мы рассказывали, сколько будут платить в ВСУ с 1 ноября 2025 года. Некоторые защитники могут рассчитывать на различные виды материальной помощи и компенсации. Также узнавайте, какими льготами могут пользоваться родители, дети которых являются участниками боевых действий.