Кабмин одобрил доплаты инструкторам в военных вузах — когда начнут выплачивать

Надбавка до 30 тыс. грн — когда ее будут получать инструкторы
Кабинет министров Украины принял постановление, которое обеспечивает выплату дополнительного вознаграждения инструкторам высших военных учебных заведений. Речь идет о доплате, размер которой колеблется от 15 тысяч до 30 тысяч гривен.
Об этом написал 29 октября 2025 года в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Кто будет получать надбавки и когда начнутся выплаты
По информации Алексея Гончаренко, правительство расширило круг военнослужащих, которых должны обеспечивать дополнительным вознаграждением во время военного положения. Речь идет о выплатах в размере от 15 тысяч до 30 тысяч гривен ежемесячно, пропорционально времени осуществления обучения и подготовки персонала.
Как отмечает депутат, такие суммы будут начислять инструкторам и преподавателям в:
- высших военных учебных заведениях;
- военных институтах;
- на факультетах и кафедрах военной подготовки;
- в отделениях военной подготовки;
- в учреждениях профессионального предвысшего военного образования.
Постановление вступает в силу через три дня после его опубликования и начнет действовать с 31 августа 2025 года.
Что еще стоит знать
Напомним, власти хотят платить военнослужащим, которые служат в тыловых подразделениях, не менее 50 тысяч гривен, вместо нынешних 20 тысяч. Согласно плану, зарплаты тыловых военных, должны составлять:
- 50 тысяч гривен в месяц — для рядовых;
- от 70 тысяч гривен — для представителей сержантского состава;
- от 75 тысяч до 80 тысяч гривен — для младших офицеров.
Речь идет о зарплатах тыловых военнослужащих (и, соответственно, военнослужащих тех воинских частей, которые участвуют в войне).
Ранее мы рассказывали, сколько будут платить в ВСУ с 1 ноября 2025 года. Некоторые защитники могут рассчитывать на различные виды материальной помощи и компенсации. Также узнавайте, какими льготами могут пользоваться родители, дети которых являются участниками боевых действий.
