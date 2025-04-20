Будет ли у украинцев газ зимой — что рассказали в Нафтогазе

Зажженные конфорки на газовой плите. Фото: УНИАН

Во время следующего отопительного сезона для украинцев могут ввести ограничения на использование газа. Однако НАК "Нафтогаз Украины" работает над планом, который позволит этого избежать.

Об этом рассказала агентству Интерфакс-Украина заместитель председателя наблюдательного совета НАК Наталья Бойко.

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Так, Бойко рассказала, что сейчас есть уже очень много сценариев, и некоторые из них предусматривают жесткие меры.

"Хотя, в моем понимании, мы этого не допустим, поскольку возобновлять потребление газа значительно сложнее, чем в электричестве, и совсем другие технические особенности. Поэтому, я думаю, что мы справимся в миксе закачка плюс импорт", — сказала она.

Каким будет для населения отопительный сезон 2025/2026 зависит также и от россиян. Однако, например, от последствий последних ударов газовый сектор восстановился довольно быстро.

"Из того, что мы увидели сейчас, как мы восстанавливаемся, возможно, это не самое высокое качество газа, который подается в систему, но скорость возвращения потока в трубу, плюс возможность работать безкомпрессорно в достаточно адаптивном режиме, тоже показывают определенную живучесть газового сектора", — отметила Наталья Бойко.

Напомним, ранее в Нафтогазе объяснили, от чего зависит стабильность газоснабжения в отдельных регионах. В компании рассказали, как совместно сформировать надежную энергосистему Украины.

Также мы писали о том, сколько будут платить украинцы за газ и свет в мае 2025 года. Известно, изменятся ли для населения тарифы на газ.