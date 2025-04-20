Будет ли у украинцев газ зимой — что рассказали в Нафтогазе

Будут ли отключать украинцам газ — ответ Нафтогаза
Во время следующего отопительного сезона для украинцев могут ввести ограничения на использование газа. Однако НАК "Нафтогаз Украины" работает над планом, который позволит этого избежать.
Об этом рассказала агентству Интерфакс-Украина заместитель председателя наблюдательного совета НАК Наталья Бойко.
Будут ли украинцы с газом следующей зимой
Так, Бойко рассказала, что сейчас есть уже очень много сценариев, и некоторые из них предусматривают жесткие меры.
"Хотя, в моем понимании, мы этого не допустим, поскольку возобновлять потребление газа значительно сложнее, чем в электричестве, и совсем другие технические особенности. Поэтому, я думаю, что мы справимся в миксе закачка плюс импорт", — сказала она.
Каким будет для населения отопительный сезон 2025/2026 зависит также и от россиян. Однако, например, от последствий последних ударов газовый сектор восстановился довольно быстро.
"Из того, что мы увидели сейчас, как мы восстанавливаемся, возможно, это не самое высокое качество газа, который подается в систему, но скорость возвращения потока в трубу, плюс возможность работать безкомпрессорно в достаточно адаптивном режиме, тоже показывают определенную живучесть газового сектора", — отметила Наталья Бойко.
Напомним, ранее в Нафтогазе объяснили, от чего зависит стабильность газоснабжения в отдельных регионах. В компании рассказали, как совместно сформировать надежную энергосистему Украины.
Также мы писали о том, сколько будут платить украинцы за газ и свет в мае 2025 года. Известно, изменятся ли для населения тарифы на газ.
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