"Пакунок малюка" в 2025 году — повлияет ли выплата денежной помощи на получение жилищной субсидии

Женщина возле новорожденного ребенка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родителям новорожденных детей в 2025 году государство предоставляет "пакунок малюка". Многих волнует, учитывается ли эта помощь при назначении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, о чем нужно знать.

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Как известно, родителям у которых в 2025 году рождаются дети, государство предоставляет "пакунок малюка" в котором будет набор с базовыми вещами для новорожденного. Но родители также могут оформить денежную компенсацию. Размер выплат в этом году составляет 7 689 гривен.

Тем временем в ПФУ отметили, что "пакет малюка" — это единовременная помощь семьям. Ее выплачивают только раз, поэтому эту помощь не учитывают при назначении субсидии для домохозяйств.

"Такая единовременная помощь не учитывается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабмина", — говорится в сообщении.

"Пакунок малюка" 2025 — как получить

Родителям выплачивают денежную помощь в случае, если они не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка подают обращение. Обратиться за денежной компенсацией можно:

отправив заявление и документы по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения;

при получении комплексной услуги "єМалятко".

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