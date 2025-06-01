"Пакунок малюка" у 2025 році — чи вплине виплата грошової допомогу на отримання житлової субсидії

Жінка біля новонародженої дитини. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Батькам новонароджених дітей у 2025 році держава надає "пакунок малюка". Багатьох хвилює, чи враховується ця допомога під час призначення субсидії на житлово-комунальні послуги.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, про що потрібно знати.

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Як відомо, батькам, у яких у 2025 році народжуються діти, держава надає "пакунок малюка" у якому буде набір з базовими речами для новонародженого. Але батьки також можуть оформити грошову компенсацію. Розмір виплат цього року складає 7 689 гривень.

Тим часом у ПФУ зазначили, що "пакунок малюка" — це одноразова допомога родинам. Її виплачують лише раз, тому цю допомогу не враховують під час призначення субсидії для домогосподарств.

"Така одноразова допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабміну", — йдеться у повідомленні.

"Пакунок малюка" 2025 — як отримати

Батькам виплачують грошову допомогу у разі, якщо вони не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини подають звернення. Звернутися за грошовою компенсацією можна:

надіславши заяву та документи поштою до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

під час отримання комплексної послуги "єМалятко".

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