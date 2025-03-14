Зарплаты во время — когда задолженность считается нормой

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине работодатели в некоторых случаях имеют законное право не выплачивать заработную плату работникам во время военного положения. Так, предприятие не будет нести ответственности за нарушение сроков в расчете за выполненную работу и накопление задолженности при определенных условиях.

О таких нюансах рассказали в пресс-службе одного из управлений инспекционной деятельности.

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Вопрос задолженности в оплате труда во время войны

Специалисты ответили на часто задаваемые вопросы, которые возникают во время войны, в частности, относительно задолженности по выплате заработной платы и отсутствия возможности в ее начислении и выплате.

В период военного положения работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если оно произошло при определенных условиях.

Как отмечается, зарплату компании должны выплачивать своим работникам минимум два раза в месяц. Соответствующая норма предусмотрена украинским законодательством, если речь не идет о форс-мажорных обстоятельствах. В частности, если выплата осуществляется через банки, то объективных оснований для невыплаты зарплаты значительно меньше, чем при выплате в кассе предприятия.

Согласно статье 10 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатели должны принимать все возможные меры для обеспечения реализации права своих подчиненных на своевременное получение зарплаты.

Когда работодатель не несет ответственности за невыплату зарплаты

По словам специалистов, работодатели могут освобождаться от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда сотрудникам, если будет доказано, что:

соответствующее нарушение возникло вследствие ведения боевых действий;

нарушение спровоцировано действием других обстоятельств "непреодолимой силы".

Что касается зачисления страхового стажа, то, по правилам, работодатель должен платить минимальный страховой взнос за работника. Так, если в компании простой, она не освобождается от оплаты обязательных платежей. Однако, если решит остановить трудовые отношения, то выплата зарплаты и страховых взносов прекратится.

О фактически уплаченных страховых взносах можно узнать:

в справке ОК-5, сформированной в приложении "Дія";

в любом сервисном центре Пенсионного фонда.

Ранее мы рассказывали, что украинские работники могут требовать от работодателей денежные компенсации за отзыв из отпусков. Законодательство предусматривает право на определенные возмещения за причиненные неудобства.

Также мы сообщали, что средняя заработная плата в начале весны 2025 года составляет 23,5 тыс. грн. Соответствующий показатель на 18% превышает прошлогодний.