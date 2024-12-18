Графики отключений газа — в Нафтогазе сделали заявление

Бытовая газовая плита. Фото: Pexels

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" призвали граждан не доверять информации о якобы применении графиков отключения подачи природного газа. Такие объявления стали распространяться по сети.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз" в социальной сети Facebook.

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Как отмечается в одном из сообщений, одна из клиенток газоснабжающей компании решила уточнить, действительно ли были введены соответствующие графики по ограничениям на газ наряду с отключениями электроэнергии в стране. Такие объявления распространяются в сети, а для уточнения графиков рекомендуют переходить по специальной ссылке.

"Здравствуйте, только что наткнулась на информацию, что по всей Украине вводят графики отключения газа. Это правда?" — говорится в сообщении.

Представители газоснабжающей компании ответили, что не имеют никакого отношения к подобным объявлениям о введении графиков. В связи с этим посоветовали гражданам принимать к сведению информацию исключительно на официальных ресурсах компании.

"Нет, официальной информации такой от ГК "Нафтогаз Украины" не было. Просим Вас доверять только доверенным и официальным источникам информации", — говорится в сообщении.

Источник: страница Нафтогаза в Fb

Ранее мы писали, что в Украине тарифы на природный газ для населения будут стабильны в течение этого отопительного сезона. В этом заверили в "Нафтогазе".

Также мы писали, что в правительстве рассказали об уровне запасов природного газа в Украине. Там утверждают, что объема голубого топлива хватит для обеспечения потребности населения в течение зимы 2024-2025 годов.