Тарифи на газ в Україні — в Нафтогазі розповіли, чи підвищать тарифи взимку

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні тарифи на газ для населення залишаться стабільними протягом усього опалювального сезону. Підвищення цін не передбачено, тому українці продовжать сплачувати за газ за раніше встановленими річними ставками.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у коментарі "Суспільному".

Читайте також:

Що буде з цінами на газ взимку

Він зазначив, що Україна накопичила достатні запаси газу, що дозволяє впевнено пройти зимовий період без потреби у підвищенні тарифів для населення.

"Ціни на газ для населення залишаються стабільними, ніяких змін не передбачається протягом цієї зими. Нафтогаз є компанією, яка є в національних інтересах, тому цілком розуміє необхідність підтримання населення в такий складний момент. Також нагадаю, що ще є мораторій на зміну цін", — сказав Чернишов.

Голова правління "Нафтогазу" також зазначив, що компанія постійно збільшує видобуток газу.

"Я хотів би зазначити, що 7% склад зростання видобутку в цьому році – це досить суттєво. Загальний об'єм видобутку планується на рівні 14,9 млрд кубометрів в цьому році. Це насправді дає можливість нам забезпечити українським газом українські домогосподарства, підприємства теплокомуненерго, інших споживачів", — сказав він.

Чернишов підкреслив, що "Нафтогаз" систематично посилює як пасивний, так і активний захист сотень своїх об'єктів по всій Україні. Він зауважив, що успішне проходження зимового періоду значною мірою залежить від цих заходів, і, можливо, саме вони є вирішальними.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що запаси газу в Україні дозволять забезпечити потреби населення протягом цьогорічної зими. Для опалювального сезону використовуватиметься лише український газ.

Ми також писали, що в Україні скоротилася кількість компаній, які постачають природний газ для населення. Відомі цінові пропозиції газопостачальників, зокрема ГК "Нафтогаз", для побутових споживачів з 1 листопада 2024 року.