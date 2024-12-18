Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Будет ли субсидия, если получить Нацкэшбэк и Зимову єПідтримку arrow

Будет ли субсидия, если получить Нацкэшбэк и Зимову єПідтримку

18 декабря 2024 18:10
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Субсидии в 2025 — учтут ли в доход семьи Национальный кэшбэк и тысячу Зеленского
Подпись документа. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Финансовые выплаты, которыю украинцы получают в рамках программ "Национальный кэшбэк" и "Зимова єПідтримка", государство не будет учитывать в совокупный доход семьи во время назначения жилищных субсидий. Такое решение было согласовано правительством.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Там объяснили, что Кабмин внес соответствующие изменения 5 декабря. Так, согласно изменениям, внесенным в пункт 7 Порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением правительства Украины от 22 июля 2023 года, одноразовая государственная денежная помощь "Зимова єПідтримка" и государственная денежная помощь "Национальный кэшбэк" при расчете жилищных субсидий не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи.

Какие еще поступления не будут учитываться при назначении субсидии:

  • уплаченные алименты (если фактическую оплату можно подтвердить документально);
  • полученные алименты;
  • специальная бюджетная дотация, если гражданин выращивает молодой крупный рогатый скот, родившийся в хозяйствах физических лиц;
  • зарплата членов избирательных комиссий и лиц, работающих в этих комиссиях, в том числе в день голосования, в дни установления итогов голосования и результатов выборов;
  • полученная помощь от общественных и благотворительных организаций;
  • помощь на погребение;
  • материальная помощь детским домам семейного типа, приемным семьям, а также семьям, в которых проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство, выплачиваемое за счет средств местных бюджетов;
  • помощь, компенсации, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, является одноразовой и получена в течение одного календарного года;
  • стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, в том числе денежная компенсация стоимости самостоятельно приобретенных технических средств реабилитации; стоимость полученных детских новогодних подарков;
  • суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей;
  • одноразовая натуральная помощь "Пакунок малюка";
  • помощь, полученная в рамках реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных общин Донецкой и Луганской областей;
  • доходы от размещения депозитов;
  • суммы, выплачиваемые из государственного или местного бюджета на приобретение жилья;
  • средства, полученные от продажи квартиры (дома), являвшиеся единственным жилым помещением в собственности лица, в случае покупки другой квартиры (дома) в течение шести месяцев после осуществления такой продажи;
  • помощь на обретение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.

Также к среднемесячному совокупному доходу лиц, принимающих непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, не учитываются полученные ими в период непосредственного участия в указанных мероприятиях денежное довольствие и другие выплаты и виды социальной помощи, предусмотренные законодательством для работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальной полиции, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, других военных формирований, созданных в соответствии с законом.

Ранее мы рассказывали, что не всем гражданам согласны выплачивать жилищные субсидии. Так, отказать могут людям, имеющим немалую задолженность за потребленные коммунальные услуги.

Также в Пенсионном фонде ранее объясняли, может ли домохозяйство получить субсидию, если один из членов уехал жить за границу. В таком случае представитель семьи должен выполнить одно условие.

субсидии финансовая помощь деньги кэшбэк тысяча Зеленского

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:28 Украинский прорыв в мире игр — Криппа о S.T.A.L.K.E.R. 2

19:23 Зеленский отреагировал на предложение заморозить войну

19:17 Ущерб на миллиард — РФ продолжает уничтожать экологию Одесчины

18:49 Зеленский прибыл в Брюссель и назвал цель визита

18:31 В Николаеве для больниц просят льготы — какие именно

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

18:26 Орбан резко ответил на слова Зеленского о перемирии на Рождество

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

18:23 Без осадков, но с "сюрпризом" — какая погода на Киевщине завтра

18:10 Будет ли субсидия, если получить Нацкэшбэк и Зимову єПідтримку

18:06 В Европе говорят об отправке войск в Украину, — СМИ

19:28 Украинский прорыв в мире игр — Криппа о S.T.A.L.K.E.R. 2

19:23 Зеленский отреагировал на предложение заморозить войну

19:17 Ущерб на миллиард — РФ продолжает уничтожать экологию Одесчины

18:49 Зеленский прибыл в Брюссель и назвал цель визита

18:31 В Николаеве для больниц просят льготы — какие именно

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

18:26 Орбан резко ответил на слова Зеленского о перемирии на Рождество

18:23 Без осадков, но с "сюрпризом" — какая погода на Киевщине завтра

18:10 Будет ли субсидия, если получить Нацкэшбэк и Зимову єПідтримку

18:06 В Европе говорят об отправке войск в Украину, — СМИ

18:02 Предупреждают об опасности — какой будет погода в Харькове завтра

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

Text

11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

Text

08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине