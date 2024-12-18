Субсидии в 2025 — учтут ли в доход семьи Национальный кэшбэк и тысячу Зеленского

Подпись документа. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Финансовые выплаты, которыю украинцы получают в рамках программ "Национальный кэшбэк" и "Зимова єПідтримка", государство не будет учитывать в совокупный доход семьи во время назначения жилищных субсидий. Такое решение было согласовано правительством.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Там объяснили, что Кабмин внес соответствующие изменения 5 декабря. Так, согласно изменениям, внесенным в пункт 7 Порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением правительства Украины от 22 июля 2023 года, одноразовая государственная денежная помощь "Зимова єПідтримка" и государственная денежная помощь "Национальный кэшбэк" при расчете жилищных субсидий не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи.

Какие еще поступления не будут учитываться при назначении субсидии:

уплаченные алименты (если фактическую оплату можно подтвердить документально);

полученные алименты;

специальная бюджетная дотация, если гражданин выращивает молодой крупный рогатый скот, родившийся в хозяйствах физических лиц;

зарплата членов избирательных комиссий и лиц, работающих в этих комиссиях, в том числе в день голосования, в дни установления итогов голосования и результатов выборов;

полученная помощь от общественных и благотворительных организаций;

помощь на погребение;

материальная помощь детским домам семейного типа, приемным семьям, а также семьям, в которых проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство, выплачиваемое за счет средств местных бюджетов;

помощь, компенсации, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, является одноразовой и получена в течение одного календарного года;

стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, в том числе денежная компенсация стоимости самостоятельно приобретенных технических средств реабилитации; стоимость полученных детских новогодних подарков;

суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей;

одноразовая натуральная помощь "Пакунок малюка";

помощь, полученная в рамках реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных общин Донецкой и Луганской областей;

доходы от размещения депозитов;

суммы, выплачиваемые из государственного или местного бюджета на приобретение жилья;

средства, полученные от продажи квартиры (дома), являвшиеся единственным жилым помещением в собственности лица, в случае покупки другой квартиры (дома) в течение шести месяцев после осуществления такой продажи;

помощь на обретение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.

Также к среднемесячному совокупному доходу лиц, принимающих непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, не учитываются полученные ими в период непосредственного участия в указанных мероприятиях денежное довольствие и другие выплаты и виды социальной помощи, предусмотренные законодательством для работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальной полиции, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, других военных формирований, созданных в соответствии с законом.

Ранее мы рассказывали, что не всем гражданам согласны выплачивать жилищные субсидии. Так, отказать могут людям, имеющим немалую задолженность за потребленные коммунальные услуги.

Также в Пенсионном фонде ранее объясняли, может ли домохозяйство получить субсидию, если один из членов уехал жить за границу. В таком случае представитель семьи должен выполнить одно условие.