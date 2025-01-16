Как изменилась минимальная зарплата в Украине за 10 лет в долларах – инфографика

Как менялась минимальная зарплата в Украине в долларах. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2025 году минимальная заработная плата в Украине останется без изменений. С 1 января она сохранится на уровне, установленном в апреле 2024 года, и составит 8 000 гривен. В то же время официальный курс доллара за 2024 год увеличился на 10,7%, что привело к снижению покупательной способности этой суммы. Важно помнить, что минимальная зарплата играет роль социальной гарантии, определяющей минимальный уровень оплаты труда и его ценность.

Новини.LIVE рассказывают как менялась минимальная зарплата в Украине за 10 лет в долларах.

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Как за 10 лет менялась минимальная зарплата в Украине в долларах

Для того чтобы определить, как за 10 лет менялась минимальная зарплата в Украине в долларах мы использовали курс доллара, который был актуальным в Украине в день ее увеличения (или ближайшая к изменениям дата). Переведенную в доллары сумму мы сравнивали с предыдущей.

Как менялась минимальная зарплата в Украине в долларах. Инфографика: Новини.LIVE

Период Размер минимальной зарплаты в грн Курс доллара Размер минимальной зарплаты в долларах Разница в % 01.01.2015 - 31.08.2015 1 218,00 15,76 77,28 - 01.09.2015 - 30.04.2016 1 378,00 21,79 63,24 -18,1% 01.05.2016 - 30.11.2016 1 450,00 25,12 57,72 -8,7% 01.12.2016 - 31.12.2016 1 600,00 25,63 62,42 -8,1% 01.01.2017 - 31.12.2017 3 200,00 26,69 119,89 +92% 01.01.2018 - 31.12.2018 3 723,00 27,89 133,48 +11,3% 01.01.2019 - 31.12.2019 4 173,00 27,68 150,75 +12,9% 01.01.2020-31.08.2020 4 723,00 23,68 199,45 +32,3% 01.09.2020 - 31.12.2020 5 000,00 27,56 181,42 -9% 01.01.2021 - 30.11.2021 6 000,00 28,27 212,23 +16,9% 01.12.2021 - 30.09.2022 6 500,00 27,21 238,88 +12,5 01.10.2022 - 31.12.2023 6 700,00 36,56 183,26 -23,2% 01.01.2024 - 31.03.2024 7 100,00 38,00 186,84 +1,9% 01.04.2024 - 31.12.2024 8 000,00 38,99 205,18 +9,8% С 01.12.2025 8 000,00 42,02 190,38 -7,2%

Как можно увидеть из сравнения, платежная способность минимальной зарплаты, при переводе в доллары, не всегда повышалась после роста суммы в гривнах. Резкие колебания курса порой полностью нивелировали повышение.

Если брать период в 10 лет, то размер у минимальной зарплаты в Украине все же достаточно существенно вырос. В 2015 году он равнялся примерно 77 долларов, в 2025 году — 190. За этот период минимальная зарплата в Украине выросла на 146,3%.

Впрочем, сейчас Украина вступила в негативный тренд. Поскольку в ближайшие годы повышение "минималки" не планируется, а предпосылок для укрепления курса гривны пока нет.

В чем важность минимальной зарплаты

Минимальная заработная плата — это установленный государством минимальный уровень оплаты труда, рассчитанный за час или месяц работы. Этот показатель является обязательным для работодателей, которые не имеют права выплачивать сотрудникам заработную плату ниже установленного уровня.

Чаще всего минимальную оплату труда получают работники, выполняющие неквалифицированные обязанности, такие как уборщики, почтальоны, дворники, сотрудники складов и производств.

На что влияет размер минимальной зарплаты в Украине:

налогообложение подарков в неденежной форме: если стоимость не превышает 50% минимальной зарплаты, налог на доходы физлиц не взимается;

единый социальный взнос (ЕСВ): его минимальный размер рассчитывается с учетом текущей минимальной зарплаты;

судебный сбор: зависит от установленного уровня минимальной заработной платы;

минимальная пенсия: для людей с полным страховым стажем она должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты;

уставный капитал акционерных обществ: минимальный размер уставного капитала акционерного общества Украины составляет 1250 минимальных заработных плат.

В 2024 году минимальная заработная плата была повышена дважды:

в январе — до 7 100 грн;

в апреле — до 8 000 грн.

На 2025 год изменений не предвидится. Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год"

Кроме того, бюджетная декларация предусматривает сохранение этого уровня на 2026 и 2027 годы. Таким образом, минимальная заработная плата 8 000 грн прогнозируется на ближайшие три года.

По словам главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксоланы Пидласы, в 2025 году правительство не имеет средств для повышения социальных стандартов. Она подчеркнула, что каждое повышение минимальной зарплаты на 100 грн требует дополнительных 5,3 млрд грн из государственного бюджета.

Увеличение прожиточного минимума на те же 100 грн будет стоить 11 млрд грн. При этом доходы бюджета в 2024 году выросли лишь на 2,8 млрд грн, что делает невозможным дальнейшее увеличение социальных выплат в ближайшей перспективе.

Напомним, для украинских предприятий, учреждений и организаций будут введены новые правила индексации заработной платы. Министерство социальной политики опубликовало рекомендации по обновлению выплат.

Мы также сравнили уровень минимальной заработной платы в Украине и странах ЕС. Сейчас во всех странах Европейского союза без исключения размер минимальной заработной платы значительно выше чем в Украине.