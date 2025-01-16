Як змінилась мінімальна зарплата в Україні за 10 років у доларах – інфографіка

Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні у доларах. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У 2025 році мінімальна заробітна плата в Україні залишиться без змін. З 1 січня вона збережеться на рівні, встановленому у квітні 2024 року, та становитиме 8 000 гривень. Водночас офіційний курс долара за 2024 рік збільшився на 10,7%, що призвело до зниження купівельної спроможності цієї суми. Важливо пам'ятати, що мінімальна зарплата відіграє роль соціальної гарантії, що визначає мінімальний рівень оплати праці та її цінність.

Новини.LIVE розповідають як змінювалась мінімальна зарплата в Україні за 10 років у доларах.

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Як за 10 років змінювалася мінімальна зарплата в Україні у доларах

Для того, щоб визначити, як за 10 років змінювалася мінімальна зарплата в Україні у доларах ми використовували курс долара, який був актуальним в Україні у день її збільшення (або найближча до змін дата). Переведену у долари суму ми порівнювали з попередньою.

Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні у доларах. Інфографіка: Новини.LIVE

Період Розмір мінімальної зарплати у грн Курс долара Розмір мінімальної зарплати у доларах Різниця у % 01.01.2015 - 31.08.2015 1 218,00 15,76 77,28 - 01.09.2015 - 30.04.2016 1 378,00 21,79 63,24 -18,1% 01.05.2016 - 30.11.2016 1 450,00 25,12 57,72 -8,7% 01.12.2016 - 31.12.2016 1 600,00 25,63 62,42 -8,1% 01.01.2017 - 31.12.2017 3 200,00 26,69 119,89 +92% 01.01.2018 - 31.12.2018 3 723,00 27,89 133,48 +11,3% 01.01.2019 - 31.12.2019 4 173,00 27,68 150,75 +12,9% 01.01.2020-31.08.2020 4 723,00 23,68 199,45 +32,3% 01.09.2020 - 31.12.2020 5 000,00 27,56 181,42 -9% 01.01.2021 - 30.11.2021 6 000,00 28,27 212,23 +16,9% 01.12.2021 - 30.09.2022 6 500,00 27,21 238,88 +12,5 01.10.2022 - 31.12.2023 6 700,00 36,56 183,26 -23,2% 01.01.2024 - 31.03.2024 7 100,00 38,00 186,84 +1,9% 01.04.2024 - 31.12.2024 8 000,00 38,99 205,18 +9,8% З 01.12.2025 8 000,00 42,02 190,38 -7,2%

Як можна побачити з порівняння, платіжна спроможність мінімальної зарплати, при переведенні у долари, не завжди підвищувалась після зростання суми у гривнях. Різкі коливання курсу часом повністю нівелювали підвищення.

Якщо брати період у 10 років, то розмір у мінімальної зарплати в Україні все ж таки досить істотно зріс. У 2015 році він дорівнював приблизно 77 доларів, у 2025 році — 190. За цей період мінімальна зарплата в Україні зросла на 146,3%.

Втім, наразі Україна вступила в негативний тренд. Оскільки найближчими роками підвищення "мінімалки" не планується, а передумов для укріплення курсу гривні поки що немає.

В чому важливість мінімальної зарплати

Мінімальна заробітна плата — це встановлений державою мінімальний рівень оплати праці, розрахований за годину або місяць роботи. Цей показник є обов'язковим для роботодавців, які не мають права виплачувати співробітникам заробітну плату нижче встановленого рівня.

Найчастіше мінімальну оплату праці отримують працівники, які виконують некваліфіковані обов'язки, такі як прибиральники, листоноші, двірники, співробітники складів та виробництв.

На що впливає розмір мінімальної зарплати в Україні:

оподаткування подарунків у негрошовій формі: якщо вартість не перевищує 50% мінімальної зарплати, податок доходи фізосіб не стягується;

єдиний соціальний внесок (ЄСВ): його мінімальний розмір розраховується з урахуванням поточної мінімальної зарплати;

судовий збір: залежить від встановленого рівня мінімальної заробітної плати;

мінімальна пенсія: для людей з повним страховим стажем вона має становити щонайменше 40% мінімальної зарплати;

статутний капітал акціонерних товариств: мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства України становить 1250 мінімальних заробітних плат.

У 2024 році мінімальну заробітну плату було підвищено двічі:

у січні — до 7 100 грн;

у квітні — до 8 000 грн.

На 2025 змін не передбачається. Згідно зі Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

Крім того, бюджетна декларація передбачає збереження цього рівня на 2026 та 2027 роки. Таким чином, мінімальна заробітна плата 8 000 грн прогнозується на найближчі три роки.

За словами голови бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолани Підласи, у 2025 році уряд не має коштів для підвищення соціальних стандартів. Вона підкреслила, що кожне підвищення мінімальної зарплати на 100 грн потребує додаткових 5,3 млрд грн із державного бюджету.

Збільшення прожиткового мінімуму на ті ж 100 грн коштуватиме 11 млрд грн. При цьому доходи бюджету у 2024 році зросли лише на 2,8 млрд грн, що унеможливлює подальше збільшення соціальних виплат у найближчій перспективі.

Нагадаємо, для українських підприємств, установ та організацій будуть запроваджені нові правила індексації заробітної плати. Міністерство соціальної політики опублікувало рекомендації щодо оновлення виплат.

Ми також порівняли рівень мінімальної заробітної плати в Україні та країнах ЄС. Наразі у всіх країнах Європейського союзу без винятку розмір мінімальної заробітної плати значно вищий ніж в Україні.