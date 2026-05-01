Доллар на черном рынке пошел в обход тренда: курс валюты 1 мая

Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Последний месяц весны принес украинцам удешевление доллара — Нацбанк снизил официальный курс валюты на 12 копеек до 43,963 грн/долл. Котировки в банках тоже пошли на спад. В продаже доллар стоит 44,19 грн (-0,04 грн), в покупке — 43,70 грн (-0,07 грн).

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу можно обменять доллары на черном рынке.

По сколько продают и покупают доллары частные лица

Как правило, на черном рынке в конце рабочей недели доллар дешевеет из-за того, что многие люди накануне выходных сдают валюту. Однако в пятницу, 1 мая, по данным сервиса "Минфин", частники изменили цифры в прайсах на более высокие.

Открылись торги со средних показателей 43,80 грн/долл. в продаже и 43,70 грн/долл. в покупке. Однако буквально с 9:00 доллар начал дорожать. Уже в полдень продавали валюту по 43,82 грн/долл., а покупали по 43,75 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке 1 мая. Фото: скриншот

Какие купюры долларов чаще всего подделывают

По итогам 2025 года, как сообщает Нацбанк, количество изъятых поддельных банкнот иностранной валюты сократилось примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом,

Как и раньше, львиная доля фальшивок приходилась на доллары США — они составляли 93% от всех изъятых поддельных иностранных банкнот.

Чаще всего мошенники подделывали купюры крупных номиналов. В частности, среди долларов США преобладали банкноты номиналом 100 долларов (85% от всех изъятых фальшивых долларов), тогда как на 50-долларовые приходилось еще 13%.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Национальном банке подчеркивают: не стоит обменивать валюту "с рук" или через интернет. Безопаснее пользоваться услугами исключительно лицензированных обменных пунктов банков или небанковских финансовых учреждений.

