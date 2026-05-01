Долар на чорному ринку пішов в обхід тренду: курс валюти 1 травня

Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Останній місяць весни приніс українцям подешевшання долара — Нацбанк знизив офіційний курс валюти на 12 копійок до 43,963 грн/дол. Котирування в банках теж пішли на спад. У продажу долар коштує 44,19 грн (-0,04 грн), у купівлі — 43,70 грн (-0,07 грн).

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом можна обміняти долари на чорному ринку.

За скільки продають та купують долари приватні особи

Як правило, на чорному ринку наприкінці робочого тижня долар дешевшає через те, що багато людей напередодні вихідних здають валюту. Проте у п’ятницю, 1 травня, за даними сервісу "Мінфін", приватники змінили цифри у прайсах на вищі.

Відкрилися торги з середніх показників 43,80 грн/дол. у продажу та 43,70 грн/дол. у купівлі. Проте буквально з 9:00 долар почав дорожчати. Вже опівдні продавали валюту по 43,82 грн/дол., а купували по 43,75 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку 1 травня.

Які купюри доларів найчастіше підробляють

За підсумками 2025 року, як повідомляє Нацбанк, кількість вилучених підроблених банкнот іноземної валюти скоротилася приблизно на 25% у порівнянні з попереднім роком,

Як і раніше, левова частка фальшивок припадала на долари США — вони становили 93% від усіх вилучених підроблених іноземних банкнот.

Найчастіше шахраї підробляли купюри великих номіналів. Зокрема, серед доларів США переважали банкноти номіналом 100 доларів (85% від усіх вилучених фальшивих доларів), тоді як на 50-доларові припадало ще 13%.

Щоб не стати жертвою шахраїв, у Національному банку наголошують: не варто обмінювати валюту "з рук" або через інтернет. Безпечніше користуватися послугами виключно ліцензованих обмінних пунктів банків чи небанківських фінансових установ.

