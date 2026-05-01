Головна Фінанси Чорний ринок грає проти правил: куди рухається курс долара

Чорний ринок грає проти правил: куди рухається курс долара

Дата публікації: 1 травня 2026 15:50
Долар на чорному ринку пішов в обхід тренду: курс валюти 1 травня
Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Останній місяць весни приніс українцям подешевшання долара — Нацбанк знизив офіційний курс валюти на 12 копійок до 43,963 грн/дол. Котирування в банках теж пішли на спад. У продажу долар коштує 44,19 грн (-0,04 грн), у купівлі — 43,70 грн (-0,07 грн).

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом можна обміняти долари на чорному ринку.

За скільки продають та купують долари приватні особи

Як правило, на чорному ринку наприкінці робочого тижня долар дешевшає через те, що багато людей напередодні вихідних здають валюту. Проте у п’ятницю, 1 травня, за даними сервісу "Мінфін", приватники змінили цифри у прайсах на вищі. 

Відкрилися торги з середніх показників 43,80 грн/дол. у продажу та 43,70 грн/дол. у купівлі. Проте буквально з 9:00 долар почав дорожчати. Вже опівдні продавали валюту по 43,82 грн/дол., а купували по 43,75 грн/дол.

Курс чорний
Курс долара на чорному ринку 1 травня. Фото: скриншот

Які купюри доларів найчастіше підробляють

За підсумками 2025 року, як повідомляє Нацбанк, кількість вилучених підроблених банкнот іноземної валюти скоротилася приблизно на 25% у порівнянні з попереднім роком, 

Читайте також:

Як і раніше, левова частка фальшивок припадала на долари США — вони становили 93% від усіх вилучених підроблених іноземних банкнот. 

Найчастіше шахраї підробляли купюри великих номіналів. Зокрема, серед доларів США переважали банкноти номіналом 100 доларів (85% від усіх вилучених фальшивих доларів), тоді як на 50-доларові припадало ще 13%. 

Щоб не стати жертвою шахраїв, у Національному банку наголошують: не варто обмінювати валюту "з рук" або через інтернет. Безпечніше користуватися послугами виключно ліцензованих обмінних пунктів банків чи небанківських фінансових установ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Євросоюз щороку виплачуватиме Україні по 45 мільярдів євро з кредиту, розмір якого становить 90 мільярдів євро. До того ж цю суму ділитимуть на нерівні частини. Найбільша проблема у тому, що наразі у бюджетах країн ЄС цих грошей не має.

Також Новини.LIVE писали, що до кінця травня українці у двох регіонах мають можливість отримати по 5 000 доларів. Грантова програма діє за підтримки Данії та Норвегії. Взяти участь у проєкті можуть діючі мікро- та малі бізнеси.

курс валют курс долара обмін валют
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

