Доллар на черном рынке сменил вектор: курс валюты 21 апреля

Человек считает доллары.

Во вторник, 21 апреля, курс доллара в Украине снова пошел вверх. Национальный банк повысил его сразу на 21 копейку от предыдущего показателя — до 44,1004 грн/долл. Котировки в банках также выросли. В продаже американская валюта подорожала на 8 копеек — до 44,38 грн/долл. Покупают доллары по 43,90 грн в среднем, что на 10 копеек превышает курс, который был накануне.

По какому курсу меняют доллары частники

Утром во вторник, 21 апреля, как свидетельствуют данные сервиса "Курс Украины", на черном рынке продавали валюту по почти рекордному курсу — 44,049 грн/долл. Покупали доллары по 43,909 грн. Маржа соответственно составляла 0,14 грн на каждой единице валюты.

Первые несколько часов с начала торгового дня курс доллара колебался в достаточно узком коридоре, демонстрируя слабые порывы вверх.

Однако ближе к 11:00 валюта на черном рынке начала резко дешеветь. В полдень доллар уже можно было купить по 44,0 грн, а сдать по 43,897 грн. После 14:30 курс упал до 43,925 грн/долл. в продаже и 43,805 грн/долл. в покупке.

Стоит ли ждать снижения курса доллара

Американская валюта может потерять свои позиции, как заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі". Он отметил, что это станет возможным в случае изменения финансовой стратегии Китая. Речь идет, в частности, о переходе к модели "нефтоюаня" и частичном переводе резервов из доллара в золото.

Эксперт обратил внимание, что гонконгский доллар выпускается под обеспечение американской валюты. Если же Китай начнет внедрять систему "нефтоюаня" и параллельно будет сокращать долю доллара в своих резервах в пользу золота, это может привести к снижению стоимости доллара.

"Представьте себе, что эти огромные резервы, которые формировались под эмиссию гонконгского доллара, которые сейчас сформированы именно в американском долларе, если Китай начнет их сейчас трансформировать в золото. Соответственно, цена на золото полетит куда-то в космос, а курс доллара полетит вниз, потому что огромное количество американских долларов появится на рынке", — пояснил Кущ.

По словам аналитика, теоретически Китай способен осуществить такой шаг в любой момент. В то же время Пекин действует осторожно, поскольку пока не имеет достаточного нефтяного подкрепления для своей валюты, а потому резкие изменения могут создать риски прежде всего для самой китайской экономики.

