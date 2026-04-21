Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чорний ринок диктує свої правила: що відбувається с курсом долара

Чорний ринок диктує свої правила: що відбувається с курсом долара

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 15:51
Долар на чорному ринку змінив вектор: курс валюти 21 квітня
Людина рахує долари. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 21 квітня, курс долара в Україні знову пішов вгору. Національний банк підвищив його одразу на 21 копійку від попереднього показника — до 44,1004 грн/дол. Котирування в банках також зросли. У продажу американська валюта подорожчала на 8 копійок — до 44,38 грн/дол. Купують долари по 43,90 грн в середньому, що на 10 копійок перевищую курс, який був напередодні. 

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку валют.

За яким курсом міняють долари приватники

Зранку у вівторок, 21 квітня, як свідчать дані сервісу "Курс України", на чорному ринку продавали валюту за майже рекордним курсом — 44,049 грн/дол. Купували долари по 43,909 грн. Маржа відповідно становила 0,14 грн на кожній одиниці валюти. 

Перші кілька годин від початку торгового дня курс долара коливався в досить вузькому коридорі, демонструючи слабкі пориви вгору. 

Проте ближче до 11:00 валюта на чорному ринку почала різко дешевшати. Опівдні долар вже можна було купити по 44,0 грн, а здати по 43,897 грн. Після 14:30 курс впав до 43,925 грн/дол. у продажу та 43,805 грн/дол. у купівлі.

Читайте також:
Курс на чорному
Курс долара на чорному ринку 21 квітня. Фото: скриншот

Чи варто чекати на зниження курсу долара

Американська валюта може втратити свої позиції, як заявив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі". Він зазначив, що це стане можливим у разі зміни фінансової стратегії Китаю. Йдеться, зокрема, про перехід до моделі "нафтоюаня" та часткове переведення резервів із долара в золото.

Експерт звернув увагу, що гонконзький долар випускається під забезпечення американської валюти. Якщо ж Китай почне впроваджувати систему "нафтоюаня" і паралельно скорочуватиме частку долара у своїх резервах на користь золота, це може спричинити зниження вартості долара.

"Уявіть собі, що ці величезні резерви, які формувалися під емісію гонконзького долара, які зараз сформовані саме в американському доларі, якщо Китай почне їх зараз трансформувати в золото. Відповідно, ціна на золото полетить кудись в космос, а курс долара полетить вниз, тому що величезна кількість американських доларів з'явиться на ринку", — пояснив Кущ.

За словами аналітика, теоретично Китай здатен здійснити такий крок у будь-який момент. Водночас Пекін діє обережно, оскільки наразі не має достатнього нафтового підкріплення для своєї валюти, а тому різкі зміни можуть створити ризики передусім для самої китайської економіки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому росте курс долара в Україні. Така тенденція викликана не лише ринковими факторами. Значною мірою це є наслідком політики Нацбанку.

Також Новини.LIVE писали, що зараз краще купувати українцям — долари чи євро.  У квітні на фінансовому ринку очікуються рекордні покупки американської валюти. Проте не завжди варто слідувати трендам.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара обмін валют
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації