Долар на чорному ринку змінив вектор: курс валюти 21 квітня

Людина рахує долари.

У вівторок, 21 квітня, курс долара в Україні знову пішов вгору. Національний банк підвищив його одразу на 21 копійку від попереднього показника — до 44,1004 грн/дол. Котирування в банках також зросли. У продажу американська валюта подорожчала на 8 копійок — до 44,38 грн/дол. Купують долари по 43,90 грн в середньому, що на 10 копійок перевищую курс, який був напередодні.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку валют.

За яким курсом міняють долари приватники

Зранку у вівторок, 21 квітня, як свідчать дані сервісу "Курс України", на чорному ринку продавали валюту за майже рекордним курсом — 44,049 грн/дол. Купували долари по 43,909 грн. Маржа відповідно становила 0,14 грн на кожній одиниці валюти.

Перші кілька годин від початку торгового дня курс долара коливався в досить вузькому коридорі, демонструючи слабкі пориви вгору.

Проте ближче до 11:00 валюта на чорному ринку почала різко дешевшати. Опівдні долар вже можна було купити по 44,0 грн, а здати по 43,897 грн. Після 14:30 курс впав до 43,925 грн/дол. у продажу та 43,805 грн/дол. у купівлі.

Курс долара на чорному ринку 21 квітня. Фото: скриншот

Чи варто чекати на зниження курсу долара

Американська валюта може втратити свої позиції, як заявив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі". Він зазначив, що це стане можливим у разі зміни фінансової стратегії Китаю. Йдеться, зокрема, про перехід до моделі "нафтоюаня" та часткове переведення резервів із долара в золото.

Експерт звернув увагу, що гонконзький долар випускається під забезпечення американської валюти. Якщо ж Китай почне впроваджувати систему "нафтоюаня" і паралельно скорочуватиме частку долара у своїх резервах на користь золота, це може спричинити зниження вартості долара.

"Уявіть собі, що ці величезні резерви, які формувалися під емісію гонконзького долара, які зараз сформовані саме в американському доларі, якщо Китай почне їх зараз трансформувати в золото. Відповідно, ціна на золото полетить кудись в космос, а курс долара полетить вниз, тому що величезна кількість американських доларів з'явиться на ринку", — пояснив Кущ.

За словами аналітика, теоретично Китай здатен здійснити такий крок у будь-який момент. Водночас Пекін діє обережно, оскільки наразі не має достатнього нафтового підкріплення для своєї валюти, а тому різкі зміни можуть створити ризики передусім для самої китайської економіки.

