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Из-за этой ошибки выплат долго не будет — о чем предупредили ВСУ

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 16:22
Выплаты в ВСУ в 2025 году — что нужно знать о начислении денежной помощи
Разговор трех военнослужащих ВСУ. Фото: УНИАН

В Украине документы для начислений выплат в случае ранения, из-за которых военнослужащие частично утратили трудоспособность, начинают обрабатывать после того, как командование воинской части или ТЦК получат все необходимые документы. Такая же процедура действует для военных, получивших инвалидность, а для семей погибших защитников ввели несколько упрощенный механизм.

Начальник Управления обеспечения выплаты единовременной денежной помощи полковник Сергей Саенко объяснил, из-за каких ошибок чаще всего происходят задержки с выплатами в армии.

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Задержки с выплатами в ВСУ — что нужно знать

Так, чтобы без задержек получить денежную помощь после ранения, военному нужно подать рапорт командиру своей части и приложить к нему:

  • копию справки медико-социально экспертной комиссии (МСЭК) или решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО);
  • копию заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинах ранения;
  • копию справки об обстоятельствах травмы;
  • копии паспорта, ИНН, согласие на обработку персональных данных.

Если человек уже не служит, тогда документы на выплаты он подает через ТЦК и СП. Оформление решения может длиться до 90 дней, если в документах все правильно указано. Чаще всего задержки возникают из-за несоответствия выводов между МСЭК, ВВК и командованием части. Когда данные не совпадают — документы возвращают на доработку.

"Например, экспертная команда может связать ранение или травму с прохождением службы, а по заключению ВВК, которая базируется на справке командира воинской части, эта травма связана с защитой Родины. И все эти документы нужно дорабатывать, мы их возвращаем и это занимает время", — отметил Сергей Саенко.

Начальник Управления обеспечения выплаты единовременной денежной помощи также рассказал, что для семей погибших действует упрощенный порядок. От них требуется:

  • заявление;
  • согласие на обработку персональных данных;
  • копии паспорта и ИНН;
  • справка об отсутствии судимости.

Выплаты в случае инвалидности — какие суммы в 2025 году

Размер единовременных выплат зависит от группы инвалидности и причин, по которым она возникла. Например, если это произошло в результате ранения при исполнении обязанностей, тогда:

  • при І группе инвалидности выплатят 1 211 200 грн;
  • при ІІ группе — 908 400 грн;
  • при ІІІ группе — 757 000 грн.

Если военнослужащий переболел во время службы и ему установили группу инвалидности, то единовременные выплаты будут такими:

  • 363 360 грн — если это І группа;
  • 272 520 грн — если ІІ группа;
  • 211 960 грн — если ІІІ группа.

Если случилось так, что человек частично потерял трудоспособность (от 5% до 30%), то размер помощи считается от суммы 211 960 грн пропорционально проценту. Например, при 20% потери — это 42 392 грн.

Напомним, что минимальное денежное обеспечение в ВСУ в июне составит чуть больше чем 20 тыс. грн. Известно, от чего зависит окончательная сумма.

Также правительство изменило механизм предоставления финпомощи военнослужащим, которые получили инвалидность. Узнавайте, как теперь будут начислять выплаты.

выплаты ВСУ деньги война в Украине денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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