Выплаты в ВСУ в 2025 году — что нужно знать о начислении денежной помощи

Из-за этой ошибки выплат долго не будет — о чем предупредили ВСУ
В Украине документы для начислений выплат в случае ранения, из-за которых военнослужащие частично утратили трудоспособность, начинают обрабатывать после того, как командование воинской части или ТЦК получат все необходимые документы. Такая же процедура действует для военных, получивших инвалидность, а для семей погибших защитников ввели несколько упрощенный механизм.
Начальник Управления обеспечения выплаты единовременной денежной помощи полковник Сергей Саенко объяснил, из-за каких ошибок чаще всего происходят задержки с выплатами в армии.
Задержки с выплатами в ВСУ — что нужно знать
Так, чтобы без задержек получить денежную помощь после ранения, военному нужно подать рапорт командиру своей части и приложить к нему:
- копию справки медико-социально экспертной комиссии (МСЭК) или решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО);
- копию заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинах ранения;
- копию справки об обстоятельствах травмы;
- копии паспорта, ИНН, согласие на обработку персональных данных.
Если человек уже не служит, тогда документы на выплаты он подает через ТЦК и СП. Оформление решения может длиться до 90 дней, если в документах все правильно указано. Чаще всего задержки возникают из-за несоответствия выводов между МСЭК, ВВК и командованием части. Когда данные не совпадают — документы возвращают на доработку.
"Например, экспертная команда может связать ранение или травму с прохождением службы, а по заключению ВВК, которая базируется на справке командира воинской части, эта травма связана с защитой Родины. И все эти документы нужно дорабатывать, мы их возвращаем и это занимает время", — отметил Сергей Саенко.
Начальник Управления обеспечения выплаты единовременной денежной помощи также рассказал, что для семей погибших действует упрощенный порядок. От них требуется:
- заявление;
- согласие на обработку персональных данных;
- копии паспорта и ИНН;
- справка об отсутствии судимости.
Выплаты в случае инвалидности — какие суммы в 2025 году
Размер единовременных выплат зависит от группы инвалидности и причин, по которым она возникла. Например, если это произошло в результате ранения при исполнении обязанностей, тогда:
- при І группе инвалидности выплатят 1 211 200 грн;
- при ІІ группе — 908 400 грн;
- при ІІІ группе — 757 000 грн.
Если военнослужащий переболел во время службы и ему установили группу инвалидности, то единовременные выплаты будут такими:
- 363 360 грн — если это І группа;
- 272 520 грн — если ІІ группа;
- 211 960 грн — если ІІІ группа.
Если случилось так, что человек частично потерял трудоспособность (от 5% до 30%), то размер помощи считается от суммы 211 960 грн пропорционально проценту. Например, при 20% потери — это 42 392 грн.
Напомним, что минимальное денежное обеспечение в ВСУ в июне составит чуть больше чем 20 тыс. грн. Известно, от чего зависит окончательная сумма.
Также правительство изменило механизм предоставления финпомощи военнослужащим, которые получили инвалидность. Узнавайте, как теперь будут начислять выплаты.
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