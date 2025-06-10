Выплаты в ВСУ в 2025 году — что нужно знать о начислении денежной помощи

Разговор трех военнослужащих ВСУ. Фото: УНИАН

В Украине документы для начислений выплат в случае ранения, из-за которых военнослужащие частично утратили трудоспособность, начинают обрабатывать после того, как командование воинской части или ТЦК получат все необходимые документы. Такая же процедура действует для военных, получивших инвалидность, а для семей погибших защитников ввели несколько упрощенный механизм.

Начальник Управления обеспечения выплаты единовременной денежной помощи полковник Сергей Саенко объяснил, из-за каких ошибок чаще всего происходят задержки с выплатами в армии.

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Так, чтобы без задержек получить денежную помощь после ранения, военному нужно подать рапорт командиру своей части и приложить к нему:

копию справки медико-социально экспертной комиссии (МСЭК) или решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО);

копию заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинах ранения;

копию справки об обстоятельствах травмы;

копии паспорта, ИНН, согласие на обработку персональных данных.

Если человек уже не служит, тогда документы на выплаты он подает через ТЦК и СП. Оформление решения может длиться до 90 дней, если в документах все правильно указано. Чаще всего задержки возникают из-за несоответствия выводов между МСЭК, ВВК и командованием части. Когда данные не совпадают — документы возвращают на доработку.

"Например, экспертная команда может связать ранение или травму с прохождением службы, а по заключению ВВК, которая базируется на справке командира воинской части, эта травма связана с защитой Родины. И все эти документы нужно дорабатывать, мы их возвращаем и это занимает время", — отметил Сергей Саенко.

Начальник Управления обеспечения выплаты единовременной денежной помощи также рассказал, что для семей погибших действует упрощенный порядок. От них требуется:

заявление;

согласие на обработку персональных данных;

копии паспорта и ИНН;

справка об отсутствии судимости.

Выплаты в случае инвалидности — какие суммы в 2025 году

Размер единовременных выплат зависит от группы инвалидности и причин, по которым она возникла. Например, если это произошло в результате ранения при исполнении обязанностей, тогда:

при І группе инвалидности выплатят 1 211 200 грн;

при ІІ группе — 908 400 грн;

при ІІІ группе — 757 000 грн.

Если военнослужащий переболел во время службы и ему установили группу инвалидности, то единовременные выплаты будут такими:

363 360 грн — если это І группа;

272 520 грн — если ІІ группа;

211 960 грн — если ІІІ группа.

Если случилось так, что человек частично потерял трудоспособность (от 5% до 30%), то размер помощи считается от суммы 211 960 грн пропорционально проценту. Например, при 20% потери — это 42 392 грн.

Напомним, что минимальное денежное обеспечение в ВСУ в июне составит чуть больше чем 20 тыс. грн. Известно, от чего зависит окончательная сумма.

Также правительство изменило механизм предоставления финпомощи военнослужащим, которые получили инвалидность. Узнавайте, как теперь будут начислять выплаты.