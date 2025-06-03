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Мінімальні зарплати у ЗСУ — скільки платитимуть у червні

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Дата публікації: 3 червня 2025 16:22
Мінімальні виплати у ЗСУ — кому платитимуть понад 20 тис. гривень у червні 2025
Військові біля автівок на полігоні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року українські військові продовжать отримувати грошове забезпечення. Мінімальні виплати отримають українці, які служать у тилу, тобто не перебувають безпосередньо на фронті. 

Якими будуть мінімальні виплати у ЗСУ у червні 2025 року 

Розмір грошового забезпечення у Збройних силах України, згідно із наказом Міністерства оборони №260,  залежить від:

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  • посади військовослужбовця;
  • військового звання;
  • кваліфікації;
  • тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

Мінімальну суму, яку отримуватимуть в армії рекрути у червні 2025 року — 20 130 гривень. Строковикам виплачуватимуть по 6 тис. гривень, а інструкторам — від 15 до 30 тис. гривень.

Курсантам військових училищ на 1 та 2 курсах з травня цього року виплати підвищили до рівня мінімальної зарплати — 8 тис. гривень. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, будуть отримувати понад 20 тис. грн.

Коли військовослужбовцям нарахують гроші

У червні грошове забезпечення військові отримають в період з 5 по 15 число. Все залежить від військових частин та роду військ. Гроші надходять на банківські картки військових. 

Нагадаємо, в Україні змінився принцип виплат сім'ям військових, які загинули під час повномасштабної війни з РФ. Відомо, які нововведення запровадили для українців. Дізнавайтесь також, кому з військових платитимуть 100 тис. гривень у 2025 році. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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