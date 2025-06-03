Мінімальні виплати у ЗСУ — кому платитимуть понад 20 тис. гривень у червні 2025

Військові біля автівок на полігоні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року українські військові продовжать отримувати грошове забезпечення. Мінімальні виплати отримають українці, які служать у тилу, тобто не перебувають безпосередньо на фронті.

Якими будуть мінімальні виплати у ЗСУ у червні 2025 року

Розмір грошового забезпечення у Збройних силах України, згідно із наказом Міністерства оборони №260, залежить від:

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посади військовослужбовця;

військового звання;

кваліфікації;

тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

Мінімальну суму, яку отримуватимуть в армії рекрути у червні 2025 року — 20 130 гривень. Строковикам виплачуватимуть по 6 тис. гривень, а інструкторам — від 15 до 30 тис. гривень.

Курсантам військових училищ на 1 та 2 курсах з травня цього року виплати підвищили до рівня мінімальної зарплати — 8 тис. гривень. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, будуть отримувати понад 20 тис. грн.

Коли військовослужбовцям нарахують гроші

У червні грошове забезпечення військові отримають в період з 5 по 15 число. Все залежить від військових частин та роду військ. Гроші надходять на банківські картки військових.

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