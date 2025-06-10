Виплати у ЗСУ у 2025 році — що треба знати про нарахування грошової допомоги

Розмова трьох військовослужбовців ЗСУ. Фото: УНІАН

В Україні документи для нарахувань виплат у разі поранення, через які військовослужбовці частково втратили працездатність, починають опрацьовувати після того, як командування військової частини або ТЦК отримають усі необхідні документи. Така ж процедура діє для військових, які отримали інвалідність, натомість для сімей загиблих захисників запровадили дещо спрощений механізм.

Начальник Управління забезпечення виплати одноразової грошової допомоги полковник Сергій Саєнко пояснив, через які помилки найчастіше відбуваються затримки із виплатами в армії.

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Так, щоб без затримок отримати грошову допомогу після поранення, військовому потрібно подати рапорт командиру своєї частини й додати до нього:

копію довідки медико-соціально експертної комісії (МСЕК) або рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО);

копію висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про причини поранення;

копію довідки про обставини травми;

копії паспорта, ІПН, згоду на обробку персональних даних.

Якщо людина вже не служить, тоді документи на виплати вона подає через ТЦК та СП. Оформлення рішення може тривати до 90 днів, якщо у документах все правильно зазначено. Найчастіше затримки виникають через невідповідність висновків між МСЕК, ВЛК і командуванням частини. Коли дані не збігаються — документи повертають на доопрацювання.

"Наприклад, експертна команда може пов’язати поранення чи травму із проходженням служби, а за висновком ВЛК, яка базується на довідці командира військової частини, ця травма пов’язана із захистом Батьківщини. І всі ці документи потрібно допрацьовувати, ми їх повертаємо і це займає час", — зазначив Сергій Саєнко.

Начальник Управління забезпечення виплати одноразової грошової допомоги також розповів, що для родин загиблих діє спрощений порядок. Від них потрібні:

заява;

згода на обробку персональних даних;

копії паспорта та ІПН;

довідка про відсутність судимості.

Виплати у разі інвалідності — які суми у 2025 році

Розмір одноразових виплат залежить від групи інвалідності та причин, з яких вона настала. Наприклад, якщо це сталося внаслідок поранення під час виконання обов’язків, тоді:

при І групі інвалідності виплатять 1 211 200 грн;

при ІІ групі — 908 400 грн;

при ІІІ групі — 757 000 грн.

Якщо військовослужбовець перехворів під час служби і йому встановили групу інвалідності, то одноразові виплати будуть такими:

363 360 грн — якщо це І група;

272 520 грн — якщо ІІ група;

211 960 грн — якщо ІІІ група.

Якщо сталося так, що людина частково втратила працездатність (від 5% до 30%), то розмір допомоги рахується від суми 211 960 грн пропорційно відсотку. Наприклад, при 20% втрати — це 42 392 грн.

Нагадаємо, що мінімальне грошове забезпечення у ЗСУ у червні становитиме трохи більше ніж 20 тис. грн. Відомо, від чого залежить остаточна сума.

Також уряд змінив механізм надання фіндопомоги військовослужбовцям, які отримали інвалідність. Дізнавайтесь, як тепер нараховуватимуть виплати.