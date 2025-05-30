В Україні по новому виплачуватимуть допомогу військовим — що зміниться

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: УНІАН

В Україні по-новому призначатимуть та виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцям, військовозобовʼязаним та резервістам. Мова про тих громадян, яких призвали в навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві.

Відповідні зміни до постанови №975 вніс Кабмін України 30 травня 2025 року, написав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що зміниться

Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі смерті військового відтепер визначатимуть у Міністерстві економінки та Міністерстві фінансів. Згідно з рішенням уряду, право на виплати з′являтиметься:

у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобовʼязаного, резервіста або особи, звільненої з військової служби, смерть якої настала впродовж року після звільнення її з військової служби — з дати складання актового запису про смерть;

якщо військовослужбовець, військовозобов′язаний або резервіст загинув (помер), його тіло не впізнали, але згодом встановили відомості про нього, яких бракувало під час державної реєстрації смерті — дати внесення змін до актового запису про смерть стосовно встановлення особи.

Водночас підставою для нарахування виплат у разі встановлення інвалідності буде дата, яку зазначили у витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідці медико-соціальної експертної комісії.

Сума виплат зросте, якщо військовому під час переогляду після звільнення зі служби встановлять вищу групи інвалідності або змінять її причинний зв′язок.У такому разі він отримуватиме допомогу із розрахунку прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність.

Раніше стало відомо, що випускники медзакладів в Україні отримуватимуть одоразову грошову допомогу у розмірі 200 тис. гривень. Але ці гроші нарахують не усім випускникам. Дізнавайтесь також, чи обов′язково для отримання виплати при звільненні зі Збройних сил України потрібно мати вислугу років.